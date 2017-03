Google Pixel 2: smentite le voci sulla versione economica

Secondo alcune indiscrezioni uscite vari mesi fa, si parlava di una variante di Google Pixel economica. Le voci sono state smentite però da un’ultima dichiarazione da parte dell’azienda, parlando del prossimo flagship, Google Pixel 2.

Il rinomato boss del dipartimento hardware di Google,precedentemente di Motorola, Rick Osterloh, in un’intervista rilasciata durante il MWC ha smentito alcune voci riguardanti il venturo top di gamma.

Tutti stanno attendendo notizie riguardanti la data di uscita di Pixel 2, Osterloh non ce le ha date di certo ma ha affermato che “C’è un ritmo annuale nell’industria. Quindi potete contare sul fatto che lo seguiremo.” per poi successivamente essere più concreto: “Potete contare sul fatto che lanceremo il successore durante quest’anno, anche se non sentirete alcuna data precisa da me per adesso.”

Nonostante i rumors di questi mesi, Rick Osterloh ci tiene ad affermare che il Google Pixel 2 sarà assolutamente un prodotto premium. Non vi sarà alcuna alternativa economica a questo dispositivo, e probabilmente mai ci sarà, poiché nel rispondere a varie altre domande afferma che preferiscono lasciare il segmento di fascia bassa di mercato ad altri produttori.

Pensiamo che molto probabilmente il dispositivo verrà annunciato dopo la seconda metà del 2017, magari nello stesso periodo di arrivo della prossima versione di Android.