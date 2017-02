Google Pixel e Nexus, patch Febbraio 2017 in roll-out: Download e Guida Installazione

Nel corso di queste ore la società di Mountain View Google Corporation ha posto in essere il rilascio dei nuovi firmware image per il flashing diretto delle patch del mese di Febbraio 2017 sui suoi Pixel ed i Nexus. In merito a quest’ultima serie di device l’unica mancanza di registra in merito al roll-out per la categoria Nexus Player mentre per tutti gli altri il pacchetto è già disponibile online.

Il nuovo report correlato disponibile integralmente al presente indirizzo indica tutte le correzioni apportate dal presente pacchetto Security Patch Febbraio 2017 per il quale se ne indicano le Factory Image e le OTA Image. Di seguito una guida utile all’installazione ed i file necessari.

Google Patch Febbraio 2017 – Installazione OTA Image

Le Image OTA hanno l’indubbio vantaggio di non prevedere l’eliminazione dei file utente ed pertanto non richiedono neppure in merito all’unlock del bootloader e, quindi, si rende ideale per tutti coloro che possiedono un device stock. Attraverso questo link è possibile procedere al download del file immagine necessario all’implementazione. Seguite pure queste indicazioni essenziali utili per installare correttamente il prodotto.

Guida Installazione per OTA Image

Prerequisiti: ADB e platform tools installati – Debug USB sul telefono attivo – Driver Google correttamente installati

Collegare il telefono al PC con debug USB attivo, lanciare il prompt dei comandi e verificare la connessione del telefono con il comando adb devices

Riavviare il telefono in modalità recovery con il comando adb reboot recovery

Premete il pulsante di telefono e tenetelo premuto, dopodiché premete il pulsante Volume Up

Nel menu che compare scegliete Apply Update from ADB; navigate con i pulsanti Volume e confermate con Power (pressione breve)

Ora al computer scrivete adb sideload path/to/filescaricato.zip (l’ultima parte va sostituita con il percorso e il nome del file)

Attendete il completamento della procedura e riavviate il telefono.

Google Patch Gennaio 2017 – Installazione Factory Image

La Factory Image Google Patch Febbraio 2017, per contro, richiedono necessariamente un intervento di unlock sul bootloader, il quale porta ad un wipecompleto di tutti i dati utente. Ideale in questo caso per chi non possiede uno stock device ma che, invece, ha operato un unlock dei sistemi root tramite Custom ROM. Attraverso questo link si può accedere al download. La procedura utile per l’installazione, invece, è riportata qui di seguito.

Guida Installazione per Factory Image

In questo avremo bisogno di alcuni elementi essenziali. Muniamoci di:

Factory Image

Driver su PC Windows Dropbox | Dev-Host | Google Drive

Windows Dropbox | Dev-Host | Google Drive SDK versione super SLIM | Download

Se è la prima volta che installate una Factory Image, potreste necessitare di una procedura che porti allo sblocco del bootloader sul vostro terminale. Con tutti i file necessari sopra indicati già scaricati, seguiamo i seguenti passaggi:

Scarichiamo SDK e copiamolo in C:/

Scarichiamo i driver windows e installarli | Premiamo Y alla richiesta

Spegniamo il Nexus

Accendiamo il Nexus in Fast Boot (Volume Down + Tasto Power)

Connettiamo il Nexus al PC (installazione dei driver)

Andiamo nella cartella SDK scompattata

Premiamo il pulsante Shift + tasto destro del mouse

Clicchiamo su Apri Finestra di Comando Qui

Digitiamo le stringhe:

fastboot devices | Controllare che esca un numerino

fastboot oem unlock | Sul telefono si aprirà uno screen. Premiamo Volume Up per selezionare Si e Power per confermare

Il telefono si riavvierà ed in 2 o 3 minuti al massimo e si effettuerà un reset:

Ora che abbiamo sbloccato il nostro bootloader siamo finalmente pronti per il flashing dell’immagine relativa alla patch Google Febbraio 2017.

Installazione

Estraiamo l’immagine scaricata (Dobbiamo farlo per 2 volte, visto che l’immagine contiene al suo interno un altro file .tar da estrarre per avere tutte le cartelle). Per lo scopo possiamo utilizzare WinRar o 7zip.

Spegniamo il Nexus

Accendiamo il Nexus in Fast Boot (Volume Down + Tasto Power)

Connettiamo il Nexus al PC

Clicchiamo sul file flash-all.bat (da Windows)

Aspettiamo che la procedura si concluda (richiederà circa 3 minuti)

Adesso il telefono dovrebbe resettarsi e riavviarsi in automatico. In caso ciò non avvenisse: Selezioniamo recovery con i tasti del volume rocker Premiamo pulsante Power per confermare Una volta apparso il robot verde premiamo Power + Volume Up Selezioniamo la voce “Wipe data/factory data reset” Riavviamo



Il procedimento dovrebbe essere andata a buon fine e, quindi, l’installazione della nuova suite di sicurezza Google risulta ora aggiornata. In caso contrario si renderà necessaria l’esecuzione di una procedura che porta al reset totale dello smartphone o del tablet. Dopo aver scompattato la Factory Image, eseguiamo, in sequenza i comandi:

fastboot flash bootloader bootloader-nomeimmagine.img

fastboot reboot-bootloader

fastboot flash radio radio-nomedispositivo-nomeimmagine.img

fastboot reboot-bootloader

fastboot flash system system.img

fastboot reboot-bootloader

fastboot flash userdata userdata.img

fastboot flash recovery recovery.img

fastboot flash boot boot.img

fastboot erase cache

fastboot flash cache cache.img

fastboot reboot

Avete installato con successo la patch di sicurezza Google per il mese di Febbraio 2017 per i dispositivi compatibili previsti dallo sviluppatore. Fateci sapere se avete incontrato qualche difficoltà nello svolgere la procedura.