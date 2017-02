Google Play lancia gli sconti di San Valentino per tutti gli utenti Android

Dopo aver conosciuto tutti gli sconti messi in atto dai vari operatori nazionali di telefonia mobile per San Valentino introduciamo una nuova iniziativa Google correlata alla ricorrenza. Sino alle mezzanotte della giornata di oggi tutti gli utenti Android potranno di fatto disporre di una serie di agevolazioni sulle sezioni dello store: film, musica, libri ed applicazioni.

Particolarmente promettente è in questo frangente la selezione di film Google che mette a disposizione degli user dei contenuti esclusivi a prezzi davvero vantaggiosi. Tra questi troviamo i grandi classici come “Il Diario di Bridget Jones”, “Vita di Adele” oppure “Scrivimi ancora”. Ad una tariffa leggermente superiore invece (€2.99) troviamo altre produzioni simili come “Hitch”, “Greese” e “Ghost”.

Davvero di riguardo è anche il parco contenuti in offerta Google concesso per la sezione libri, in cui troviamo sconti rilevanti soprattutto nel comparto classici rosa. Tra i titoli in evidenza si hanno quelli relativi alle opere di i Nicolas Spark, l’intera saga di Twilght ed il bestseller Gray.

Oltre questi sconti sui contenuti multimediali e per la lettura troviamo i vantaggi offerti per la sezione applicativa ed i videogames. Tra le applicazioni Google Android si hanno numerose proposte nel segmento viaggi e ristorazione mentre per i giochi troviamo una vasta selezione a prezzo scontato.

