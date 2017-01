Google PlayStore 7.4: restyling grafico per la sezione app e molto altro

Nel corso di queste ultime settimane, Google software ha avviato una fase di testing volta ad introdurre alcune migliorie grafiche all’interno del proprio market store, procedendo ad implementazioni lato server che consentissero di realizzare una nuova UI con tab separati per app e giochi, sebbene le funzioni non siano state poi rilasciate a tutti gli users. Ma, di certo, le novità non sono finite qui.

Infatti, sebbene tali cambiamenti non sono stati resi disponibili per tutti, si è messo in evidenza il fatto che la versione Google Play Store 7.14 introduca alcune interessanti novità in merito all’aspetto funzionale dell’ambiente per la sezione Le mie App, oltre che per i sistemi di pagamento remoto dei contenuti per la Raccolta Famiglia e tanto altro.

Di fatto, l’analisi del codice di programmazione ha portato in auge una diversa organizzazione dei contenuti che, per la sezione Le mie App si traduce nella possibilità di poter realizzare un ordine ben specifico di app e giochi secondo:

Ordine alfabetico

Ultimo aggiornamento

Ultimo utilizzo

Dimensioni

Nella medesima sezione, poi, sarà possibile visualizzare, a livello temporale, l’ultima volta che si è utilizzata una data applicazione, potendo così realizzare un controllo più dettagliato sullo stato dei prodotti e del dispositivo.

Tra le altre funzionalità aggiuntive, inoltre, si prevederà l’aggiunta di una sezione statistiche, attraverso cui controllare le recensioni delle applicazioni secondo uno schema temporale ben definito. Presente, inoltre, anche una nuova opzione per l’acquisto di contenuti da parte dei membri di una Raccolta Famiglia, attraverso un sistema unico di pagamento da affidare al capo famiglia.

Al momento, di fatto, al capo famiglia è affidato il compito di autenticarsi concedendo o meno l’acquisto di prodotti a tutela di acquisti indiscriminati. Con la nuova versione dell’app Google PlayStore, invece, il processo verrà semplificato ulteriormente, prevedendo l’approvazione o meno delle richieste di acquisto in sospeso.

Per concludere, quindi, vi lasciamo con il file APK verificato di download per la nuova versione del market store di BigG. Che cosa ve ne pare di queste novità? A voi le considerazioni sul caso.

