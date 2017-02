Google presenta Future Viewing: realtà virtuale in mostra a Milano

Appuntamento da non perdere a Milano, andrà in scena Future Viewing, evento Google che metterà in mostra opere di realtà virtuale legate da un tema che interessa sempre di più il grande pubblico: la sicurezza on-line. Un percorso fatto di opere realizzate tramite Tilt Brush, pittura 3D come nuova forma espressiva.

Un po’ galleria d’arte, un po’ attività formativa per essere al corrente di rischi e rimedi legati a internet, l’evento milanese di Google rappresenta un grande appuntamento per chi vuole scoprire un nuovo stile di comunicare tramite la tecnologia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Realtà virtuale protagonista a Milano

Dal 3 al 5 marzo in via Vincenzo Capelli a Milano si terrà Future Viewing, una mostra unica nel suo genere perché – tramite opere in realtà virtuale – veicolerà messaggi relativi alla sicurezza on-line.

Un’idea di sicuro impatto, resa ulteriormente appetibile dalla location, molto vicina alla famosa Piazza Gae Aulenti.

Tilt Brush è lo strumento che ha permesso di dare libero sfogo alla creatività di numerosi artisti emergenti nell’ambito di “Vivi Internet al sicuro”, progetto Google portato avanti insieme a Polizia Postale e Associazione Altroconsumo.

Intrigante la modalità, nobile lo scopo, che è come abbiamo detto quello di aiutare gli italiani a svolgere in piena sicurezza le attività legate a internet.