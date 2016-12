Google: ecco quali smartwatch riceveranno Android Wear 2.0

Google, per il prossimo 2017, si è prefissa lo scopo di affossare le voci e le opinioni che, in questi ultimi mesi, hanno visto un ecosistema Android Wear ormai al collasso e, secondo opinione pubblica e specialistica, da destinarsi ormai all’oblio. Con Android Wear 2.0, di fatto, la software house di Mountain View conta di stravolgere questa situazione proponendo innovazioni che investiranno ben determinate categorie di smartwatch.

In vista, quindi, di una totale ufficializzazione della nuova piattaforma, Google Inc. ha deciso di anticipare i tempi proponendo l’elenco dei dispositivi che riceveranno il nuovo mobile OS a partire dal primo trimestre del nuovo anno.

La maggior parte degli indossabili da polso di ultima generazione potranno contare sul nuovo aggiornamento di sistema, mentre si ravvisa il fatto che alcune funzionalità specifiche potrebbero non essere presenti su tutti i modelli in elenco, con particolare riguardo al servizio di pagamento Android Pay, in stretta relazione ad una intrinseca mancanza del modulo NFC integrato, necessario per l’adozione della nuova funzione.

Ecco proposta, qui di seguito, la lista degli smartwatch Google compatibili con la revisione 2.0 di Android Wear:

Huawei Watch

Huawei Watch for ladies

Moto 360 (2015)

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

LG Watch Urbane

LG G Watch R

Polar M600

Casio Smart Outdoor Watch

Nixon Mission

Tag Heuer Connected

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

Fossil Q Wander

Fossil Q Marshal

Fossil Q Founder

Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch

Michael Kors Access Dylan Smartwatch

Torna a trovarci in merito ad ulteriori aggiornamenti sulle feature attinendi il nuovo sistema. Intanto, facci sapere che idea ti sei fatto a proposito di Google e del suo trionfale ritorno sulla scena mobile dei dispositivi indossabili. Ce la farà a competere con Tizen? A te la parola.

LEGGI ANCHE: Google: in arrivo due nuovi smartwatch Android Wear 2.0