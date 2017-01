Google: quinta ed ultime DP per Android Wear 2.0

Nel corso della giornata di ieri Google ha ufficializzato l’annuncio della sua quinta ed ultime Developer Preview per gli ecosistemi mobile Android Wear 2.0 da rilasciarsi come annunciato nel corso della giornata del 9 Febbraio 2017, quando si conosceranno finalmente le nuove funzioni e le migliorie specifiche apportate ai nuovi sistemi.

Nel lontano 2015 abbiamo assistito all’introduzione del supporto ad iOS mentre a partire dall’ultima revisione saremo finalmente in grado di installare facilmente le app dallo store ufficiale di Google Play per Android anche dagli orologi in pairing con gli iPhone. Per consentire questa nuova implementazione iOS gli sviluppatori Google hanno posto un flag standalone=true nel manifest.xml delle proprie applicazioni.

Ulteriori novità in arrivo con l’ultima beta release di Google Android Wear 2.0 consentono di apprezzare i miglioramenti apportati dalle correzioni ai bug e alle prestazioni tramite le nuove librerie di supporto. Le applicazioni compilate con le API 25 saranno pronte alla distribuzione pubblica all’interno dello store mentre la società informa che non saranno messe a disposizioni immagini per i dispositivi compatibili.

Per ulteriori informazioni al riguardo vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito per gli sviluppatori Android. Riuscirà Google a ribaltare la situazione a suo favore dopo aver visto il preventivo abbandono di Motorola e le poco rassicuranti manifestazioni di disinteresse dei partner? Lo scopriremo presto. E voi che cosa ne pensate al riguardo?

