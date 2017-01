Google rimuove 1.7 miliardi di pubblicità ingannevoli

Nel corso del 2016 Google ha rimosso ben 1.7 miliardi di annunci pubblicitari ingannevoli, intesi come sistemi che possono promuovere prodotti illegali o offerte irreali che inducono con l’inganno alla condivisione di dati sensibili e che conducono nella stragrande maggioranza dei casi all’infezione dei propri dispositivi personali tramite software di dubbia provenienza.

Il Global Director of Product Management for Sustainable Ads, Scott Spencer ha riferito che:

L’anno scorso abbiamo fatto due cose fondamentali per rimuovere gli annunci ingannevoli o pericolosi. Per prima cosa abbiamo esteso le nostre policy per proteggere meglio gli utenti da offerte fuorvianti o predatorie. Per esempio, a luglio abbiamo introdotto una norma per escludere le pubblicità sui payday loans, un tipo di prestiti a breve termine che spesso si trasforma in un debito insolvibile per gli alti tassi d’interesse. Nei sei mesi dall’attivazione di questa policy abbiamo disattivato oltre 5 milioni di questi annunci. In secondo luogo abbiamo rafforzato le nostre tecnologie così da poter individuare e rimuovere gli annunci pericolosi ancora più velocemente. Per esempio, gli annunci “trick to click” sono quegli annunci che spesso compaiono come avvertimenti del sistema operativo, per indurre gli utenti a cliccarci sopra così da scaricare un software dannoso o un malware. Nel 2016 i nostri sistemi hanno individuato e rimosso un totale di 112 milioni di annunci “trick to click”, 6 volte di più rispetto al 2015