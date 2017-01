Google testa nuova UI tab per i risultati di ricerca app su Play Store

Nel corso di queste ultime settimane gli sviluppatori appartenenti alle file di Google hanno proposto una serie di mutamenti nella gestione grafica del market store Android, avviando di fatto la distribuzione di una nuova UI in test per alcuni utenti.

Le immagini che seguono mostrano ora una diversa disposizione dei contenuti per le app Google in merito ai risultati di ricerca condotti all’interno del Play Store. Oltre i due pulsanti relativi all’installazione/disinstallazione ed all’avvio del prodotto come finora visto si affiancano anche altre informazioni accessorie che fanno riferimento al numero di installazioni totali, alla classificazione dei contenuti ed alla presenza o meno di annunci pubblicitari.

La nuova interfaccia grafica, secondo quanto appreso, soltanto per i primi 6 risultati di ricerca dopodiché si passa nuovamente al layout classico che non mostra pertanto le precedenti informazioni aggiuntive. Di fatto tale sistema garantisce maggior visibilità alle app Google in relazione alla chiave di ricerca immessa.

Trattandosi in questo come in tutti gli altri casi di una funzione da implementarsi via server da parte della società di Mountain View non si hanno informazioni in merito alle tempistiche di distribuzione e se le nuova interfaccia grafica si renderà disponibile per tutti gli utenti dello store. Che cosa ne pensate di quest’ultime implementazione? Vi sembra utile?

