Gta VI, nuovo protagonista femminile, ma quando uscirà?

Se c’è un gioco capace, da solo, di motivare l’acquisto di una console o di un nuovo PC, questo è senza dubbio Grand Theft Auto. GTA VI è sicuramente uno dei titoli più attesi del momento, e l’unica cosa che sappiamo è che attualmente è in lavorazione.

Sicuramente per avere notizie certe e previsioni più consistenti per lo sviluppo dell‘Open World di punta Rockstar bisognerà aspettare Red Dead Redemption 2, che con tutta probabilità, servirà come il suo predecessore, per testare le nuove tecnologie di gestione degli spazi aperti.

Ecco di seguito i rumor più affidabili che abbiamo raccolto:

Protagonista Femminile GTA VI

Ormai è appurato che buona parte del successo di GTA V è merito della presenza di Trevor, Franklin e Michael, ovvero i tre protagonisti, ognuno con una propria abilità.

La possibilità di cambiare personaggio è quindi una killer feature, che per GTA VI verrà espansa ulteriormente, con la possibilità di scegliere un personaggio femminile.

Questa scelta è sicuramente dovuta anche alla grande espansione del bacino di utenti di Grand Theft Auto, e dal fatto che i videogame in generale sono capaci di conquistare sempre più ragazze.

Nuova Mappa GTA VI

I primi rumors affermavano che GTA VI avrebbe avuto una mappa ambientata non in un solo paese ma in tutti gli stati uniti. Un’ipotesi del genere avrebbe potuto essere vera solo se GTA VI si fosse trasformato in un’avventura testuale.

Le notizie più attendibili vogliono invece il nuovo capitolo di Grand Theft Auto ambientato in una città all’esterno degli stati uniti, rompendo la consuetudine per cui i capitoli principali della serie erano ambientati negli stati uniti (anche se è dai tempi del 2D che non vediamo un episodio ambientato fuori dagli USA).

Le città più probabili per GTA VI sono Londra e Tokyo, città già ampiamente esplorate dai fan più “stagionati” della serie, e che questa volta potrebbero essere rappresentate in tutto il loro splendore tridimensionale.

Data di uscita

Avete un’altra domanda?

In realtà anche in questo caso si possono solo fare speculazioni. Se dovessimo basarci sulle date degli episodi precedenti, per cui gli episodi principali uscivano ogni 4 anni, il 2017 dovrebbe essere l’anno giusto, ma l’unica cosa certa è che questo NON è l’anno giusto.

L’anno più plausibile è il 2020, per i seguenti motivi: tre anni dopo l’uscita di Red Dead Redemption 2 (stessa distanza tra RDR e GTA V), e teoricamente l’ultimo anno di attività di Playstation 4 (un cambio di generazione ogni 6-7 anni). Sono comunque ancora più profezie che previsioni

Manca ancora tempo, ma l’attesa di solito è sempre premiata.