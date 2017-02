Guida alla disattivazione dell’overlay schermo Samsung

L’overlay display tipico dei device Samsung equipaggiati con OS Android Marshmallow 6.0 e 6.0.1 è un problema che la software house di Mountain View non ha ancora provveduto a risolvere. Si presenta nel momento in cui cerchiamo di accedere alla funzione di modifica delle autorizzazioni delle app che materializzano a schermo un fastidioso popup.

Il bug si presenta nel momento in cui si procede quindi alla modifica dei parametri e nello specifico in presenza di un’app in primo piano come Facebook Messenger (come funzione applicativa flottante su bolla) o quando vi è in esecuzione un’applicazione che agisce sulla gestione del display, come, ad esempio, Twilight e Clean Master.

Le cause sono proprio queste, ma Google non ha ancora risolto. Cosa fare allora per risolvere il conflitto creatosi con le altre app?

Disattivare il pannello laterale

Il primo tentativo utile consiste nella rimozione del pannello laterale, una funzione che consente l’accesso rapido alle funzioni “Uso con una sola mano“. L’utilizzo di questa feature riduce di fatto le dimensioni dello schermo costringendo ad un resize forzato che innesca chiaramente il conflitto. A questo punto non dobbiamo fare altro che disabilitare la funzione al percorso:

Impostazioni > Dispositivo > Schermo > Funzioni avanzate > Uso con una mano

Poniamo quindi su OFF l’zopne Riduci dimensioni schermo e verifichiamo l’assenza del pop-up informativo relativo all’errore precedente. Se ciò non si rendesse efficace prova con la seconda soluzione.

Disattivare l’opzione sovrapposizione hardware

La seconda soluzione consiste nel disattivare la sovrapposizione hardware, ovvero sia una feature di sistema che interagisce per via diretta con il display forzando la composizione dello schermo a livello della GPU.

Procediamo accedendo al percorso:

Impostazioni > Info sul dispositivo > Info software

Da qui abilitiamo il menu Sviluppatore facendo velocemente tap per 7 volte sulla voce Numero Build/Versione Build. A questo punto scaliamo di un livello ritornando al menu Impostazioni. Sarà presente la nuova voce “Opzioni Sviluppatore”. Accediamo alla nuova sezione e da qui identifichiamo il sottomenu Rendering con Accelerazione Hardware. Mettiamo On sull’opzione Disattiva sovrapposizioni hardware. Questo dovrebbe disabilitare l’overlay schermo Samsung.Se non ci siete riusciti provate quest’altra via alternativa.

Disinstallazione delle applicazioni

Un’ulteriore prova utile per la disattivazione dell’overlay screen Samsung potrebbe essere rappresentata dalla rimozione diretta delle app che provocano l’errore. Una misura di certo drastica ma spesso efficace per arginare il problema. Dopo la rimozione è possibile provare una successiva reinstallazione. Di seguito viene fornito un elenco delle app che vorresti poter disinstallare:

Facebook Messenger

WhatsApp

Skype

Clean Master

Twilight

Lux

AZ Screen Recorder

Prisma

Drupe

Si agisce portandosi direttamente al percorso:

Impostazioni > Applicazioni > Gestione applicazioni. Da qui tappiamo su Disinstalla. Se l’alert viene ancora visualizzato procedi con l’ultima soluzione.

Disattivazione Overlay

Se le soluzioni precedenti non hanno funzionato portati al percorso:

Impostazioni > Applicazioni > Gestione applicazioni e scegli Altro (voce in alto a destra). Dal menu in sovra impressione seleziona la voce relativa a “Le applicazioni che possono venire visualizzate in alto“, dopodiché metti su OFF tutte le applicazioni che compaiono in elenco.

Se si presentano ancora gli stessi problemi procedi allo stesso modo disabilitando stavolta le applicazioni di sistema accedendo dallo stesso menu precedente e selezionando la voce “Mostra applicazioni di sistema“.

A questo punto dovresti aver risolto il tuo problema. Ad ogni modo l’utilizzo delle app con overlay disattivato chiederanno nuovamente l’autorizzazione. Negando l’accesso alle funzioni non sarai in grado di utilizzare determinate funzioni legate ai prodotti. Un problema che affligge tutti i device Samsung, dalla linea Note agli ultimi top di gamma Galaxy S7 e che presto potrebbe essere risolto con l’ultima implementazione Google per i sistemi Android Nougat 7.0.