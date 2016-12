‘Hey che ci fai in questo video?’ – Occhio al nuovo virus su Facebook

Tanti sono i virus in circolazione, una minaccia su più fronti per gli utenti. Restano in auge i sistemi tradizionali, si pensi alla casella di posta elettronica, ma da qualche anno i social network sono diventati terreno di caccia per i cybercriminali. Bisogna fare la massima attenzione quando si utilizza Facebook, perché dietro un messaggio all’apparenza innocuo può celarsi un periodo.

In queste ore il social tutto blù è stato preso di mira da un contenuto malevolo che sta creando problemi a molti. Si tratta di un messaggio come tanti altri, tra l’altro proveniente da uno dei propri contatti. Ecco come fare a tutelarsi.

Virus su Facebook

Un messaggio da un amico, contenente un video che reca come immagine di anteprima la propria immagine del profilo. Se questo messaggio vi suona strano, avete ragione: non va aperto per alcun motivo. “Hey, che ci fai in questo video?” questo il testo del messaggio, aprendo l’allegato potete dare vita a un effetto a catena.

La Polizia Postale, tramite la pagina Facebook, Una Vita da Social, mette in guardia. Se cliccate sul video, verrete invitati a scaricare un’estensione per bloccare contenuti contenuti pubblicitari. Molto meglio evitare, perché in realtà scaricherete un malware dannoso per il vostro computer e i problemi non finiranno qua.

Il messaggio infatti sarà inoltrato automaticamente ad altri vostri contatti, propagando così l’infezione. Se vi trovate di fronte a un messaggio di questo tipo, evitate di aprirlo ed eliminatelo subito. E’ la cosa migliore da fare.