HiSense C30 Rock ed A2: nuovi smartphone al MWC 2017

Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona ha visto l’annuncio di due nuove soluzioni smartphone targate HiSense, in riferimento alle nuove line-up C30 Rock ed A2. I device si rivolgono esplicitamente ad una ben determinata categoria di utenti e riportano in dote delle caratteristiche davvero molto interessanti.

HiSense C30 Rock

Lo smartphone HiSense C30 Rock riporta le forme di un device elegante e davvero sofisticato. Ad ogni modo sotto le sue linee sinuose si nasconde un supporto davvero resistente. La Certificazione IP68 garantisce infatti una tenuta stagna contro polveri sottili e fluidi in immersione per un tempo massimo di 30 minuti a profondità di 1,5 metri. Il display, realizzato con un solido strato di Cornig Gorilla Glass Generazione 4, offre un livello ottimale di resistenza contro graffi ed urti accidentali.

Buono anche il comparto multimediale, che offre una fotocamera in soluzione singola con modulo da 16 Megapixel ad apertura focale f/2.0. Lato software troviamo anche l’ultima revisione dei sistemi Google per Android Nougat in versione 7.0 con interfaccia personalizzata Vision UI 4.0. Il resto delle specifiche mette in mostra un terminale medio gamma dalle interessanti caratteristiche:

Display : Capacitivo Multi-Touch con diagonale da 5,2 pollici in tecnologia IPS e risoluzione d’uscita FullHD (@1.920 x 1.080 pixel) con rivestimento protettivo in vetro made in Cornig Gorilla Glass 4

HiSense A2

Lo smartphone HiSense A2 è invece un dispositivo alquanto particolare. Di fatto integra un doppio display. Sul frontale troviamo infatti un ottimo Super AMOLED con risoluzione d’uscita Full HD @1920x1080p mentre sul posteriore un e-ink qHD. Non si tratta di certo di una soluzione completamente inedita, ma offre senz’altro un ottimo livello di versatilità, in quanto consente all’utente un accesso rapido per la consultazione dei documenti e la lettura delle notifiche. Per quanto concerne il resto delle specifiche non si ravvisano grossi cambiamenti rispetto alla versione C30 Rock vista sopra.

In tal caso gli unici caratteri distintivi sono da riscontrasi nel maggior quantitativo di RAM e storage interno, oltre che alla presenza di una porta USB Type-C reversibile. Ecco il prospetto tecnico per questo telefono:

Display : Capacitivo Multi-Touch con diagonale da 5,5 pollici in tecnologia Super AMOLED e risoluzione d’uscita FullHD (@1.920 x 1.080 pixel) con vetro 2.5D

In questo caso si aggiunge il sistema di lettura biometrico per le impronte, una batteria leggermente maggiorata per andare in contro all’aumento della diagonale del display ed una dotazione di sistema out-of-the-box per Android 6.0 Marshmallow. Invariato invece, come detto, il resto delle specifiche.

Disponibilità e prezzo

In merito alla disponibilità dei nuovi smartphone non sono state rese note informazioni. Lo stesso dicasi per i riferimenti ai listino prezzi. Ad ogni modo è altamente probabile che i terminali giungano nel mercato italiano nel giro di due mesi al massimo. Per ulteriori informazioni aggiuntive vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del produttore. Che cosa ve ne pare di questi smartphone? A voi tutte le considerazioni del caso.