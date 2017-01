Honor 6X: Honor cerca tester per provare il nuovo smartphone

Honor rende disponibile il circuito di testing aperto avente lo scopo di accogliere i feedback degli utilizzatori e garantire il miglior prodotto possibile per il futuro. I dispositivi sono progettati infatti tenendo in seria considerazione l’opinione dell’utente. Un sistema che per Honor si è tradotto fin oggi in 90 milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

Il nuovo programma di test lanciato quest’anno si rivolge agli utenti finali (15 in totale) che potranno recensire Honor 6X. La partecipazione alla selezione avviene a partire dal 26 Gennaio 2017 sul sito dedicato attraverso la compilazione di un semplice form. Una volta che si è stati selezionati bisogna realizzare una recensione.

Ogni recensione dovrà concentrarsi su una specifica funzione del terminale tramite la creazione di un’idea originale da presentare sotto forma di testo e di una foto. I 15 utenti selezionati effettueranno quindi il video unboxing, 3 articoli sulla doppia fotocamera, batteria e prestazioni ed una recensione video ed un articolo con i commenti finali dell’esperienza.

Tutti i contenuti saranno pubblicati sul forum Honor ed i 5 recensori più #XtraOrdinary potranno addirittura tenere il terminale e vedere la pubblicazione dei loro contenuti all’intero dei social network. Un’opportunità da non farsi sfuggire.

Honor 6X è un telefono davvero interessante provvisto di un ampio display da 5.5 pollici con risoluzione Full HD e processore Octa-Core Kirin 655 con annessi 3GB di memoria RAM e 32GB di flash memory interna.

Lato multimediale troviamo la nuova doppia fotocamera posteriore in grado di scattare foto anche in condizioni di luminosità non ottimale grazie alle ottiche integrate da 12 e 2 Megapixel. La batteria è rappresentata da un modulo integrato da 3.340mAh e lato software troviamo Android 6.0 Marshmallow con apposte personalizzazioni proprietarie EmotionUI 4.1.

Che cosa ne pensi di questo telefono? Riusciresti a fare una recensione creativa del terminale? Bene, compila il form e prova ad aggiudicarti il primo posto.

