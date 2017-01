Honor 8: Android 7.0 Nougat disponibile, novità e come aggiornare

In queste ore ha preso il via il rollout dell’aggiornamento ad Android 7.0 Nougat per Honor 8, il punto di riferimento della gamma del brand di proprietà di Huawei, che ora può contare sul debutto della nuova interfaccia utente EMUI 5.0.

Oltre ad un miglioramento della reattività del sistema ed alla risoluzioni di diversi bug ed imperfezioni del firmware, il nuovo aggiornamento ad Android 7.0 Nougat va ad introdurre diverse novità su Honor 8 come uno scanner nella casella di ricerca e nella lock screen per aggiungere più velocemente contatti, il supporto alla gestione dei plug-in, la funzione che suggerisce le impostazioni di sistema in base allo stato del dispositivo.

Tra le novità della nuova EMUI 5.0 anche una serie di funzioni drawer che semplificano e ripuliscono il layout dell’interfaccia ed un nuovo design per le scorciatoie. Prima di procedere all’installazione dell’aggiornamento verrà comunque fornito un changelog completo di tutte le novità introdotte dall’update.

Come da tradizione, l‘aggiornamento ad Android Nougat per Honor 8 viene distribuito via OTA. Il sistema notificherà la disponibilità all’utente che potrà avviare il download del pacchetto dell’update e procedere alla successiva installazione. E’ possibile verificare manualmente la disponibilità dell’update ad Android Nougat per Honor 8 andando in Impostazioni e scegliendo la voce Updater (la penultima della lista di opzioni). Dal nuovo menu scegliere “Verifica aggiornamenti” per eseguire il controllo sulla disponibilità del pacchetto da scaricare.

E’ consigliabile utilizzare una connessione Wi-Fi per effettuare il download del nuovo aggiornamento che ha un peso complessivo di circa 2 GB. Prima di procedere all’installazione di Android Nougat è, inoltre, consigliabile effettuare un backup completo di tutti i propri dati (ad esempio utilizzando l’app preinstallata Backup).

Grazie ad un comparto tecnico di primissimo livello (display da 5.2 pollici FullHD, SoC Kirin 950, 4 GB di RAM, 32 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 Megapixel e batteria da 3.000 mAh), alle potenzialità di Android Nougat e della EMUI 5.0 ed ad un prezzo di circa 350 Euro, l’Honor 8 rappresenta, senza dubbio, uno dei top di gamma di maggior interesse del momento.