Honor 8 Lite presentato ufficialmente, è il gemello del nuovo Huawei P8 Lite 2017

In queste ore il marchio Honor, di proprietà di Huawei, ha presentato ed avviato la commercializzazione del nuovo Honor 8 Lite, un nuovo mid-range che va ad ampliare la già enorme gamma di smartphone di fascia media del costruttore cinese. I lettori più attenti avranno subito notato che, di fatto, ci troviamo di fronte ad un P8 Lite 2017 (il device presentato poche settimane da Huawei) rimarchiato con il brand Honor.

I punti di contatto tra il nuovo Honor 8 Lite e il Huawei P8 Lite non si limitano all’estetica. La scheda tecnica, di fatto, è la medesima. In sostanza ci troviamo di fronte allo stesso smartphone che in alcuni mercati, come l’Italia, verrà commercializzato con il marchio Huawei ed in altri con il brand Honor. Lo stesso smartphone viene venduto in America Latina con il nome di Huawei P9 Lite 2017.

Per completezza, riportiamo le specifiche del nuovo Honor 8 Lite. Lo smartphone presenta un display da 5.2 pollici di diagonale con tecnologia IPS e risoluzione di 1080p affiancato dal processore Kirin 655 con CPU Octa-Core da 2.1 GHz. A completare la scheda tecnica troviamo 16 GB di memoria interna, 3 GB di memoria RAM, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel ed una anteriore da 8 Megapixel. La batteria ha una capacità complessiva pari a 3.000 mAh e il sistema operativo è Android Nougat in versione 7.0 personalizzato dalla EMUI 5.0. Il nuovo Honor 8 Lite sarà commercializzato nelle colorazioni nera, bianca, blue e oro.

Honor presenta il nuovo Honor 8 Lite come una versione più economica dell’eccellente Honor 8, uno degli smartphone Android di maggior interesse del momento. A differenza del Honor 8 Lite/Huawei P8 Lite 2017 acquistabile online con un prezzo di circa 200-250 Euro, l’Honor 8, che presenta specifiche tecniche di fascia superiore e può contare sul SoC Kirin 950 affiancato da 4 GB di RAM, è acquistabile a circa 350 Euro.