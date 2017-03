Honor presenterà un nuovo dispositivo durante il mese Aprile

by Nunzio Soviero





Oggi è l’ultimo giorno dell’evento più grande di telefonia cellulare, il Mobile World Congress di Barcellona. Huawei Honor qui ha presentato in una conferenza stampa, Honor 6X Pro Kit, una versione speciale del dispositivo dedicata esclusivamente al popolo tedesco, dotata di 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Proprio durante il MWC 2017, Marco Eberlein, General Manager Honor Germany, annuncia al pubblico che nel mese di Aprile, l’azienda svelerà nel mercato Europeo un nuovo smartphone.

La notizia fa sicuramente piacere a tutti i fan del brand, e anche dal resto degli appassionati, a detta di Eberlein. Attualmente c’è dibattito per due dispositivi in particolare, Honor V9 e Magic.

Quale dei due sarà il prossimo smartphone in uscita ad Aprile? Molto probabilmente sarà il primo, che vi ricordiamo è stato presentato qualche giorno prima il MWC 2017. Il V9 dispone di caratteristiche tecniche non molto lontane, e pertanto comparabili, a quelle di Huawei P10 Plus presentato a Barcellona domenica.

Leggi anche: Meizu Super mCharge: ricarica da 0% a 60% in 10 minuti

È anche vero che Honor Magic però, è stato presentato prima di V9, ed è stato anche mostrato dal vivo nello stand a Barcellona, ma il dispositivo dovrebbe rimanere prettamente legato al mercato cinese. Però potremmo ricevere una sorpresa, chissà. Voi cosa ne pensate? Quale dei due vi piacerebbe approdasse sul nostro mercato?