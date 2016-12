Honor ha un nuovo smartphone da presentare al CES 2017

Dopo essersi portata alla nostra attenzione con un nuovo smartphone siglato Honor Magic, presentato a Shenzen tramite apposito evento, la società cinese si appresta ad annunciare la presenza di un nuovo ritrovato della telefonia mobile, da introdursi all’interno del contesto annuale dell’evento Consumer Electronics Show di Las Vegas, in programma nelle giornate 5-8 Gennaio 2017.

Attraverso un’immagine esplicativa ed un nuovo video teaser, infatti, l’azienda mette in mostra la volontà di procedere alla presentazione di un nuovo smartphone Honor. Nel particolare, dall’immagine, si apprende della presentazione da attuarsi il prossimo 3 Gennaio 2017.

Lo slogan che si accompagna all’immagine è Double of Nothing, chiaramente ad indicare le nuove implementazioni per la fotocamera Dual che si completano con il rilascio di un video portatosi alla nostra attenzione nel corso di queste ultime ore e che mette in mostra alcune immagini scattate direttamente attraverso il nuovo dispositivo.

Ritornando all’immagine, questa mostra due bolle in cui sono indicati uno scorcio del panorama di Las Vegas e la dicitura CES. L’immagine, in sé, fornice informazioni utili in merito ad una tecnologia da attuarsi sulla base del già affrontato Huawei Mate 9.

In attesa di scoprire tutto su questo nuovo telefono, ti ricordiamo che la compagnia ha disposto un’apposita pagina analogamente denominata Double of Nothing, all’interno della quale di materializza un countdown che segna il tempo che ci separa dalla presentazione in evento. Tra l’altro, è stato attivato anche un contest che ti permette di vincere il nuovo Honor.

Che cosa ne pensi di questo nuovo terminale e di quelli ultimamente proposti da Honor per i consumer? Hai già visto il video, come ti pare? Lasciaci pure tutte le tue considerazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: Honor Magic è tra noi: lo smartphone dal design innovativo, curvo in ogni lato