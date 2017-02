Honor V9 è ufficiale: Display QHD 5.7 pollici, 6GB di RAM, ma non finisce qui

Honor ha finalmente svelato il suo nuovo smartphone, molto più che un semplice telefono. Si tratta di fatto del massimo esponente della famiglia Honor per il segmento dei device mobile. Offre una serie di interessanti caratteristiche che si concretizzano di fatto in una scheda tecnica di alto pregio e dall’indiscutibile valore.

Si parla del potentissimo SoC Kirin 960 e di una dotazione per il pannello di visualizzazione prevista per il QHD @2560×1140 su diagonale da 5.7 pollici. Tutto qui? Nient’affatto.

Ciò che ci si aspetta dal nuovo telefono va infatti ben oltre le caratteristiche sopra citate e consente di realizzare un midrange travestito da top di gamma. Spesso solo 6.97 millimetri ospita infatti una capiente batteria da 4.000mAh che vi farà dimenticare di powerbank ed alimentatori per un bel po di ore.

Si tratta praticamente di un phablet e tra i suoi punti forti ci è come sempre l’ottimo rapporto qualità/prezzo che in Cina lo colloca sui €358 di partenza.

Il prezzo si riferisce chiaramente al modello base dal quale poi sono derivati anche gli altri sistemi. Si parte dalla variante economica il cui prezzo è stato sopra indicato e che conta su una dotazione di memoria pari a 4GB con storage da 64GB. La via di messo è venduta a €413 e rispecchia le fattezze di un device provvisto di 6GB di memoria RAM e comparto storage identico al precedente. Infine abbiamo la top-end con 6GB di memoria RAM ed uno spazio di memoria praticamente infinito da 128GB, Quest’ultimo al prezzo di circa €482 al cambio. In ambo i casi si parla di memoria del tipo LPDDR4.

Decisamente interessante è il comparto fotografico, forte ora di un sistema Dual-Camera da 12Megapixel con apertura f/2.2 e flash LED dual-Tone. Abbiamo in questo caso la messa a fuoco automatica laser e la funzione 3D modeling che necessiterà di successivo approfondimento.

In apparenza pare essere lo stesso sistema già visto per Honor 8, ora ulteriormente ottimizzato e migliorato, anche se desistiamo dal fornire informazioni certe al riguardo. Per quanto riguarda invece il modulo anteriore ci si trova in presenza di un sensore da 8 Megapixel standard.

Come ci si potrebbe aspettare si offre il supporto alla navigazione su rete veloce 4G LTE e supporto al Dual-SIM Mode. Non manca nemmeno il previsto supporto alla ricarica rapida della batteria tramite interfaccia dedicata USB Type-C reversibile.

Il tutto viene gestito lato software tramite l’ultima distribuzione Android 7.0 Nougat fornita out-of-the-box unitamente all’ultima interfaccia personalizzata Huawei Honor EmotionUI 5.0 per la quali non si segnalano al momento nuove introduzioni in merito alle migliorie ed alle funzionalità specifiche.

Honor V9 è stato presentato in Cina e potrebbe giungere qui in Europa nel giro di qualche mese. C’è chi parla della fine del mese di Marzo 2017 come periodo utile di commercializzazione o al massimo inizio Aprile 2017, ovviamente con listini leggermente rivisti rispetto a quelli previsto sul mercato d’origine.

Qui di seguito una panoramica sulle dotazione tecniche correlate al nuovo terminale:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch LCD QHD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @2560x1440p

: Pannello Capacitivo Multi-Touch LCD QHD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @2560x1440p Processore : Octa-Core System Kirin 960 (4 core Cortex-A73 a 2,4 GHz e 4 Cortex-A53 a 1,8 GHz)

: Octa-Core System Kirin 960 (4 core Cortex-A73 a 2,4 GHz e 4 Cortex-A53 a 1,8 GHz) GPU: Mali-G71

Mali-G71 Memoria RAM : 4/6GB LPDDR4 System

: 4/6GB LPDDR4 System Memoria ROM: 64/128GB

64/128GB SIM Card : Formato Nano-SIM con supporto Dual SIM

: Formato Nano-SIM con supporto Dual SIM Fotocamera Principale Posteriore: 12 Megapixel Dual-CAM con tecnologia di messa a fuoco automatica laser @f/2.2 con Dual Flash-Tone

12 Megapixel Dual-CAM con tecnologia di messa a fuoco automatica laser @f/2.2 con Dual Flash-Tone Fotocamera Secondaria Anteriore : 8 Megapixel

: 8 Megapixel Connessioni: 4G LTE, WiFI, Bluetooth, USB Type-C reversibiile, GPS con GLONASS Geo-System

4G LTE, WiFI, Bluetooth, USB Type-C reversibiile, GPS con GLONASS Geo-System Dimensioni: 157 x 77.5 x 6.97 mm

157 x 77.5 x 6.97 mm Peso : 184 grammi

: 184 grammi Batteria : 4.000mAh non removibile con funzione ricarica rapida

: 4.000mAh non removibile con funzione ricarica rapida Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat con supporto alle personalizzazioni Huawei EMUI 5.0

Che cosa ve ne pare di questo nuovo telefono? Vi sembra interessante? In attesa di un primo hands-on vi invitiamo ad esprimere la vostra personale opinione.

