Honor VR Camera: la prima fotocamera Honor a 360 gradi

by Domenico Pitasi





Dopo aver presentato il suo interessante Honor V9 la società cinese ha deciso di ampliare letteralmente i suoi orizzonti Hi-Tech concedendo un focus sui nuovi sistemi di ripresa a 360 gradi, che si affiancano agli accessori, annunciati nel corso della conferenza, come i nuovi auricolari xSport, le custodie con supporto magnetico (per V9), i charger da auto con ricarica rapida e un treppiedi con Bluetooth e telecomando.

La nuova Honor VR Camera (nome del tutto ufficioso segnalato da PhoneRadar) è di fatto la prima fotocamera stereoscopica presentata dalla società, e la si vede nelle immagini che seguono dove si pongono in evidenza le linee estetiche e di design che delineano un profilo viola.

Purtroppo questi sono dei semplici sample fotografici realizzati durante la presentazione del V9, e non si ha nessun altro dettaglio tecnico sulle caratteristiche, per le quali si attendono informazioni a breve. Ci si aspettano, in particolare, i dati sulla risoluzione e sulle sue capacità di ripresa.

La nuova fotocamera sarà di certo in grado di realizzare contenuti da adattare alla visualizzazione tramite visori per la realtà virtuale, come i Cardboard, che vediamo nell’immagine sotto.

Di fatto Honor è stata molto attenta ad implementare un display di alta qualità, in modo da garantire una resa altissima se utilizzato con applicazioni di realtà virtuale.

Per quanto riguarda la nuova Cam 360, l’estetica ricalca fondamentalmente l’aspetto sferico della Samsung Gear 360, ed offre una doppia lente grandangolare con sensore d’immagine, ed un case che ne consente l’utilizzo su superfici piane. Ancora nessuna informazione sul prezzo, che molto probabilmente verrà rivelato in via ufficiale durante l’MWC 2017.

Resta ancora da capire se l’accessorio sarà parte integrante del bundle del V9, o se sarà concessa quale esclusiva separata per il solo mercato cinese. Aggiornamenti a breve. Seguiteci per altre informazioni.

