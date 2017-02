HP: presentato un nuovo accessorio per Elite X3 al MWC 2017

Questo Mobile World Congress 2017 sta ospitando nomi altisonanti del panorama della moderna tecnologia ed accanto a Samsung, LG; Huawei, ZTE, Sony, Panasonic e gli altri si colloca HP che recentemente ha posto in essere il suo nuovo accessorio per lo smartphone 3-in-1 Elite X3, un prodotto basato su sistema operativo Windows 10 Mobile.

Si tratta fondamentalmente di un prodotto espressamente indirizzato alla fascia business e pertanto non c’è da stupirsi in merito alla natura del nuovo add-in proposto dalla compagnia. Il nuovo HP Mobile Scanning Solution è di fatto un vero e proprio sistema di scansione per codici a barre integrato quale componente esterno per lo smartphone.

Il sistema prevede infatti una connessione diretta tramite Pogo Pin e si renderà utile per il controllo rapido dei prezzi e dei contenuti presenti in magazzino. Offre una precisione ed un’affidabilità senza precedenti e si rende in grado di offrire scansioni a 60 frame per secondo. Può inoltre leggere i codici anche in movimento senza la necessità di mettere a fuoco l’immagine, al pari del lavoro svolto da uno nastro trasportatore.

Si tratta di un accessorio che potrebbe divenire indispensabile in molti comparti ma certamente fuori portata dell’utente comune, in considerazione del fatto che il bundle Mobile Retail Solution, che include l’Elite X3 stesso, lo offre ad un prezzo di partenza di 999 dollari, dei quali solo 329 dollari per l’accessorio. Ad ogni modo diteci che cosa ne pensate in merito a questa nuova integrazione lasciandoci un vostro personale commento.