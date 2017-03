HP: ecco il presunto erede di Elite X3 in diretta dal MWC 2017

Il Mobile World Congress 2017 ha recentemente accolto un nuovo add-in concepito esplicitamente per i sistemi mobile HP Elite X3. Nell’occasione si era parlato del nuovo Mobile Scanning Solution da volersi per l’analisi rapida dei contenuti in magazzino, ma la società è pronta a guardare oltre.

Di fatto l’anno scorso il MWC aveva introdotto un Elite X3 in grado di sfruttare appieno le potenzialità Continuum dei sistemi Windows Mobile, il che ha permesso di realizzare un sistema che fungesse al tempo stesso da mini-PC oltre che da semplice smartphone. Al MWC di quest’anno, contrariamente a quanto ci si aspettava, il successore non è arrivato. Sebbene il diretto erede delle soluzioni Elite X3 non si sia manifestato nel contesto, la società ha fornito l’indicazione di un concept device che ricalca appieno le sembianze dell’attuale soluzione.

Dell’Elite X3 vengono riprese le forme e ne viene garantita ora la piena compatibilità con l’attuale dock station in commercio. Ad ogni modo sono state introdotte alcune specifiche differenze.

In primo luogo il nuovo smartphone HP non presenta più l’ingombrante speaker Bang & Olufsen frontale caratteristico dell’attuale serie di prodotti. Alcune altre piccole differenze si riscontrano anche nel layout delle scocche che contano ora su una nuova implementazione delle antenne, collocate all’interno di una zona plastica lungo la parte superiore del device che si accompagna ad una scocca realizzata interamente in metallo.

La dotazione conta ancora sulle implementazioni per i sensori di scanning delle impronte digitali e sulla fotocamera, che in questo frangente riporta dimensioni leggermente maggiori sebbene la situazione potrebbe mutare in vista di una definitiva commercializzazione. Per il nuovo prototipo non si riportano specifiche tecniche, anche se si tratterà chiaramente di un sistema equipaggiato con OS Windows 10 Mobile.

In attesa di ulteriori informazioni dirette da parte di HP Technologies che possano fornire un ragguaglio esaustivo sul nuovo terminale vi invitiamo ad esprimere la vostra in merito a questa categoria di dispositivi. Vi piacciono? A voi tutti i commenti del caso.

LEGGI ANCHE: HP: presentato un nuovo accessorio per Elite X3 al MWC 2017