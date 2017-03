HP Pro x2 612 G2: specifiche tecniche del nuovo 2 in 1 Windows 10 rugged

Al Mobile World Congress 2017, oltre a tanti smartphone, segnaliamo il debutto anche del nuovo convertibile 2 in 1 HP Pro x2 612 G2, un’alternativa rugged al Surface Pro 4 di Microsoft dotata di certificazione di impermeabilità ad acqua e polvere e di certificazione militare MIL-STD 810G che garantisce il funzionamento in condizioni di temperature estreme. Il dispositivo è costituito da una parte tablet, con kickstand posteriore, una parte tastiera e diversi accessori tra cui anche una penna Wacom attiva per sfruttare il digitalizzatore integrato nel display.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo HP Pro x2 612 G2 presenta un display FullHD da 12 pollici di diagonale protetto da vetro Gorilla Glass 4. Sul mercato il dispositivo arriverà in diverse configurazioni. La versione base sarà dotata del processore Intel Pentium 4410Y Apollo Lake ma la gamma comprende anche versioni con Core m3, Core i5 e Core i7 Kabylake. La memoria RAM sarà da 8 GB mentre per lo storage abbiamo 128, 256 o 512 GB di SSD M.2 con la possibilità di espansione tramite scheda microSD.

Il nuovo HP Pro x2 612 G2 comprende anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una anteriore da 5 Megapixel. La batteria è una 41 Wh che dovrebbe garantire un’eccellente autonomia di funzionamento (HP dichiara sino ad 11 ore di autonomia con possibilità di ricaricare la batteria del 50% in mezz’ora). Per quanto riguarda la dotazione di porte troviamo una USB-C, una USB 3.0 in formato standard, un lettore di smart card, uno slot per la SIM (è presente il supporto alle reti 4G LTE) e un jack per le cuffie.

Per quanto riguarda il sistema operativo, il HP Pro x2 612 G2 presenta Windows 10, disponibile a seconda delle configurazioni in versione Home o in versione Pro. Il dispositivo di HP è già disponibile negli USA, con prezzi da 900 dollari per la versione base, ed arriverà nei prossimi mesi anche in Europa.