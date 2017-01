HTC 10, M9 e Lifestyle ricevono Android Nougat 7.0 anche in Italia

Nel corso della scorsa settimana si era riportata la notizia secondo cui per i device della famiglia HTC 10 l’aggiornamento Android Nougat avrebbe subito un ritardo nelle fasi di roll-out a causa di una serie di bug che di fatto rendevano inutilizzabili i device.

A pochi giorni dall’annuncio diretto di un rinvio giunge notizia della disponibilità del nuovo aggiornamento di sistema anche per l’Italia. Un update che sopraggiunge simultaneamente per i sopra citati device ma anche per HTC M9 e HTC LifeStyle.

Di fatto l’aggiornamento per gli attuali top di gamma del comparto smartphone HT è iniziato a partire dallo scorso mese di Novembre 2016 ma a seguito di problemi e bug non ancora specificati si è andati in contro ad un rinvio. Il posticipo di ben tre settimane si è notevolmente ridotto a favore di un preventivo rilascio del firmware anche in Europa.

La release identificata con il build number 2.41.410.3, pesa circa 1,17 GB In questo caso è quindi consigliabile scaricare il nuovo pacchetto giunto tramite circuito OTA sotto rete WiFi, onde evitare un consumo eccessivo di traffico dati mobile. Un update che consente di integrare anche le ultime patch di sicurezza del mese di Gennaio 2017 e che apporta una serie di notevoli miglioramenti al sistema ed una maggiore stabilità in linea generale.

Le novità saranno, come auspicabile tantissime, e vedranno non soltanto le ottimizzazioni indotte da Google a livello di sistema ma anche nuove personalizzazioni all’interfaccia grafica utente, la modalità Pro per la fotocamera e la nuova funzione notte per il filtro luce blu. Oltre la necessità di provvedere ad un collegamento WiFi alla rete consigliamo di installare il nuovo firmware in luogo di una percentuale minima di batteria pari al 50%.

Secondo quanto riportato poi da LlabTooFeR anche la variante Lifestyle sta iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento ad Android Nougat versione 7.0 build 2.22.401.3 così come gli HTC One M9 attraverso il package 4.14.401.7. Nel primo caso parliamo di una dimensione totale di 1.15GB mentre per il secondo stiamo sugli 1.27GB. In tal caso non si hanno ancora segnalazioni per l’Italia ma il nuovo sistema non dovrebbe tardare ad arrivare anche qui da noi.

HTC 10 Lifestyle (EU) receives Android 7.0 update. ROM version is 2.22.401.3 (1.15GB) — LlabTooFeR (@LlabTooFeR) January 24, 2017

E voi avete ricevuto la notifica di aggiornamento HTC 10 per Android N? Fatecelo sapere attraverso il box dei commenti. Valutazioni ed impressioni sono sempre gradite.

