HTC 11: specifiche tecniche da top di gamma ma data di uscita ancora lontana

Dopo l’ottimo HTC 10, mai arrivato ufficialmente in Italia, HTC prepara il suo nuovo top di gamma 2017, il nuovo HTC 11 (il nome definitivo potrebbe essere ben diverso) che, così come avvenuto con il suo predecessore rappresenterà un concentrato di novità tecnologiche potendo contare sui componenti più recenti tra le specifiche. A differenza di altri top di gamma Android, il nuovo HTC 11 arriverà sul mercato in netto ritardo. Al momento, infatti, una data di uscita prima del prossimo mese di maggio appare quanto mai improbabile. Lo smartphone, inoltre, potrebbe arrivare in Italia soltanto in estate e potrebbe essere venduto esclusivamente dal sito ufficiale.

Vediamo quali saranno le specifiche tecniche:

HTC 11: le possibili specifiche

Le specifiche del terminale sono oggetto in queste ore di importanti indiscrezioni con uno screenshot che, di fatto, conferma diversi elementi. Il nuovo HTC 11 dovrebbe presentarsi con un display da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione QHD affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 835, il nuovo chipset di fascia alta di Qualcomm che, secondo le prime informazioni, sarà un’esclusiva di Samsung almeno sino ad aprile tanto che LG sembrerebbe aver deciso di optare sullo Snapdragon 821 di fine 2016 per lanciare entro marzo il suo top di gamma LG G6.

A completare la scheda tecnica del nuovo HTC 11 troveremo 6 GB di memoria RAM ed almeno 64 GB di storage interno con lo slot per microSD per l’espansione. In attesa di ulteriori dettagli sul comparto fotografico, possiamo già confermare che il nuovo HTC 11 arriverà sul mercato con il sistema operativo Android Nougat in versione 7.1.2 personalizzato dalla nuova evoluzione dell’interfaccia utente della casa taiwanese, la HTC Sense 9.0.

Speriamo, naturalmente, che HTC possa sorprenderci e svelare in anteprima assoluta il suo nuovo top di gamma già tra poche settimane, in occasione del Mobile World Congress 2017. Ulteriori dettagli potrebbero emergere già nelle prossime ore.