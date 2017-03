HTC Edge Sense: nuovi dettagli sul futuro top di gamma con Snapdragon 835

In occasione del Mobile World Congress 2017, la casa taiwanese HTC ha portato il nuovo mid-range HTC U Play ed il phablet di fascia alta HTC U Ultra basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 821. Per il nuovo top di gamma 2017 ci sarà ancora d’attendere. Il nuovo flagship di HTC, infatti, dovrebbe debuttare a giugno e potrebbe chiamarsi HTC Edge Sense ma è anche conosciuto con il nome in codice di HTC Ocean.

Il ritardo nella presentazione dello smartphone è legato all’indisponibilità del SoC Qualcomm Snapdragon 835, il nuovo chipset di fascia alta di Qualcomm che, come abbiamo sottolineato più volte, è un’esclusiva di Samsung almeno sino ad aprile quando debutterà sulla versione USA del nuovo Samsung Galaxy S8.

Il noto insider Evleaks ha pubblicato uno screenshot di quello che potrebbe essere il menu Impostazioni del nuovo top di gamma di casa HTC in cui si fa un esplicito riferimento alle funzioni “Edge Sense” che potrebbero rappresentare, se confermate, degli espliciti riferimenti ad un display edge to edge.

Terminato questo periodo d’esclusiva, HTC potrà svelare il suo nuovo top di gamma, HTC Edge Sense / HTC Ocean che, come detto, dovrebbe essere pronto per la commercializzazione tra la fine della primavera e l’inizio della prossima estate. In attesa di scoprire i piani di vendita di HTC, soprattutto per quanto riguarda un eventuale arrivo del device in Italia, possiamo già avanzare alcune ipotesi su quella che sarà la scheda tecnica del terminale.

HTC Edge Sense / HTC Ocean: le specifiche

Stando a quanto emerso sino ad oggi, il nuovo top di gamma di casa HTC dovrebbe poter contare su di un display da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione QHD affiancato dal già citato SoC Qualcomm Snapdragon 835, chipset realizzato con processo produttivo a 10 nm ed in grado di garantire performance nettamente superiori al precedente Snapdragon 821 che troviamo sul nuovo HTC U Ultra, 4 o 6 GB di memoria RAM e almeno 64 GB di storage interno espandibile tramite microSD.

Leggi anche: HTC U Play sbarca in Italia: 449 Euro e spedizioni dal primo marzo

Oltre ad un comparto fotografico profondamente rinnovato, il nuovo flagship di casa HTC presenterà il sistema operativo Android Nougat con una nuova evoluzione dell’interfaccia utente HTC Sense, da sempre vero e proprio punto di forza di top di gamma di casa HTC. Continuate a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo smartphone firmato HTC in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi.