HTC Italia: il ritorno degli smartphone negli store fisici

Come abbiamo avuto modo di vedere da questo Mobile World Congress 2017, HTC non ha presentato nuovi smartphone ma si è limitata di fatto a potenziare gli ecosistemi Vive per la realtà virtuale introducendo Tracker e Deluxe Audio. Ad ogni modo vi è una novità che più di tutte si è portata in evidenza nel corso dell’evento.

Il Vice Presidente vendite HTC Europa, Greig Williams, ha infatti confermato che la società ha intenzione di tornare in Italia in grande stile, dopo una battuta d’arresto che nel corso degli ultimi mesi ha visto letteralmente scomparire gli smartphone HTC dai retailer del territorio nazionale, portandosi alla vendita dei prodotti esclusivamente tramite i canali online.

Secondo quanto riferito nel corso dell’intervista pare che la metà del mese di Marzo 2017 sia il periodo giusto per l’insediamento di un nuovo distributore non meglio specificato. In pratica avremo modo di acquistare i nostri telefoni HTC direttamente tramite i rivenditori fisici.

Una decisione che si accompagnerà ad ulteriori indicazioni entro i prossimi giorni insieme ad alcuni dettagli circa la commercializzazione dei terminali. Senz’altro una buona notizia in vista di un rinnovamento al catalogo di prodotti previsto per questo 2017. Non trovate? Spazio a tutti i vostri commenti.

LEGGI ANCHE: HTC Edge Sense: nuovi dettagli sul futuro top di gamma con Snapdragon 835