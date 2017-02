HTC: ecco i nuovi Vive Tracker e Vive Deluxe Audio Strap, prezzi e disponibilità

HTC estende le potenzialità dei suoi sistemi per la realtà virtuale introducendo due nuovi accessori che incrementano l’interattività ed il coinvolgimento nello scenario 3D in prima persona. Stiamo parlando dei nuovi sistemi Vive Tracker e Vive Deluxe Audio Strap che sono stati progettati rispondendo allo slogan: “guidare l’intero settore verso il futuro”, come esplicitato dal GM VR di HTC Vive per gli Stati Uniti, Daniel O’Brien che in occasione della presentazione si è espresso dicendo che:

“We see an incredibly strong future for VR, and have created an entire ecosystem around Vive. The Vive Tracker is a key piece of that strategy and when paired with Vive technology and programs such as Viveport and Vive X, represents a significant opportunity for us and our partners to make the Vive ecosystem synonymous with the growth of VR”

La società ha reso disponibili agli sviluppatori 1.000 esemplari del Vive Tracker allo scopo di prevedere un ampliamento delle soluzioni applicative che già contano su 2.300 app in grado di tracciare gli oggetti in ambiente gaming e nel campo educational, business, training ed Health/Fitness.

I developer incaricati da HTC potranno ricevere il prodotto a €119.99 a partire dalla data del prossimo 27 Marzo 2017, mentre per la sua disponibilità commerciale non si sono ancora ottenute indicazioni. In merito alle tempistiche si sta cercando comunque di rientrare entro l’anno in corso.

Decisamente diverso è il contesto previsto per HTC Vive Deluxe Audio Strap, da utilizzarsi quale sistema di diffusione audio stereoscopico a 360 gradi con funzionalità di comfort. Di fatto l’accessorio è stato realizzando secondo rigidi canoni di vestibilità ed ergonomia in relazione a prolungate sessioni di utilizzo che prevedano la possibilità di adattare il componente secondo esigenze dell’utilizzatore.

Le vendite dell’add-in partiranno in pre-order il prossimo 2 Maggio 2017 con previste consegne nel corso del mese di Giugno 2017 ad un prezzo commerciale di vendita di €119.99.

Che cosa ve ne pare di questi nuovi accessori? Diteci la vostra postando qui un vostro personale commento al riguardo. Li comprereste?

LEGGI ANCHE: Sony: nuovo brevetto per device con tracker VR in stile HTC Vive