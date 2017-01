HTC One A9: Android Nougat è in fase di rilascio

Secondo il noto developer Android @LlabTooFeR, che attraverso un tweet ha riacceso le speranze degli utenti, Android Nougat è pronto a sbarcare tra le file di terminali HTC One A9. La versione unlocked del tanto apprezzato medio gamma, di fatto, sarebbe pronta ad ospitare l’ultima revisione di sistema Google.

Rilasciato oltre 14 mesi fa, HTC One A9 ha ospitato out-of-the-box Android 6.0.1 Marshmallow. Con l’ultimo previsto aggiornamento di sistema gli utenti si renderanno partecipi di un cambiamento notevole che porterà con se anche le ultime patch correttive di sicurezza del mese di Gennaio 2017.

Il processo di aggiornamento HTC One A9 Android Nougat è iniziato. Controllate la presenza della notifica di update ed assicuratevi la presenza di una connessione WiFi per il donwload del firmware ed una percentuale di batteria non inferiore al 75%.

La nuova release consentirà di estendere l’usabilità e la longevità dello smartphone, grazie ad un rinnovato sistema Doze e ad una funzione che congela le applicazioni in modo intelligente in stato di stand-by. Questo consentirà di migliorare l’autonomia del telefono. In aggiunta, la società ha disposto le personalizzazioni per l’interfaccia grafica ed ha introdotto il nuovo emoji-set basato sullo standard Unicode 9.0.

Ricordiamo che HTC ONE A9 vanta una dotazione tecnica così composta:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5 pollici @1920x1080p

: Pannello Capacitivo Multi-Touch AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5 pollici @1920x1080p Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 617 @1.5GHz

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 617 @1.5GHz GPU: Adreno 405

Adreno 405 Memoria RAM : 3GB

: 3GB Memoria ROM: 32GB con possibilità di espansione su slot microSD Card per un massimo di 2TB

32GB con possibilità di espansione su slot microSD Card per un massimo di 2TB Fotocamera Principale Posteriore: 13 Megapixel con tecnologia di stabilizzazione ottica di immagine (OIS)

13 Megapixel con tecnologia di stabilizzazione ottica di immagine (OIS) Fotocamera Principale Anteriore : 4 Megapixel

: 4 Megapixel Batteria : 2.150mAh

: 2.150mAh Sistema Operativo: Android 6.0.1 Marshmallow con previsto update Android Nougat 7.0

Fateci sapere se avete ricevuto la notifica di aggiornamento o, in alternativa, verificate manualmente la presenza del nuovo firmware aggiornato seguendo il percorso:

Impostazioni > Info Telefono > Aggiornamenti > Verifica Aggiornamenti.