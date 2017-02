Proseguono le indiscrezioni sul nuovo HTC One X10, mid-range pronto a conquistare il mercato mobile di fascia media e successore del buon One X9.

Il produttore taiwanese recentemente avrebbe confermato il rilascio in commercio del nuovo smartphone Android One X10 nel primo trimestre di quest’anno. Tuttavia, ad oggi, a un mese dalla scadenza, le info sul terminale sono ancora poche.

Dopo gli scatti e info divulgate dal leaker Evan Blass, dall’affidabile social di origini cinesi Weibo nelle ultime 24 ore sono emersi alcuni scatti che immortalano dal vivo il One X10 di HTC. Dalle immagini si capisce benissimo come l’estetica sia diversa rispetto al predecessore commercializzato nel corso del 2016. La parte inferiore mette in risalto la barra di navigazione con tanto di pulsanti soft touch. Il lettore di impronte digitali si troverebbe sulla scocca posteriore ed è per questo che ci si attende una scocca interamente in alluminio ben solida come ormai ci ha abituati HTC.

Il nuovo HTC One X10 dovrebbe debuttare con a bordo la seguente scheda tecnica:

Ampio pannello touchscreen caratterizzato da una diagonale pari a 5.5 pollici con risoluzione Full HD;

CPU MediaTek MT6755 octa-core che agirà ad una velocità di clock a 1.9Ghz;

GPU Mali-T860;

Fotocamera posteriore con sensore da 16 megapixel che dovrebbe garantire scatti di ottima qualità;

Fotocamera frontale con sensore da 8 megapixel per selfie e videochiamate.

Il prezzo di vendita del nuovo One X10 di HTC dovrebbe aggirarsi sui 299 dollari. Al momento non abbiamo nessun genere di informazioni ufficiali sulla data di debutto e la commercializzazione sul territorio italiano dello smartphone.

Chissà se tale dispositivo, almeno per qualche minuto, verrà svelato al grande pubblico al Mobile World Congress 2017. Non ci resta altro che aspettare conferme a riguardo da HTC stessa. Restate sintonizzati con noi.