by Giovanni Donato







E’ ufficialmente arrivato sul territorio italiano l’attesissimo smartphone di fascia media HTC U Play che, proprio come il fratello maggiore, risulta essere in prenotazione sull’-eshop ufficiale.

HTC U Play può essere acquistato nelle seguenti colorazioni: nero, blu e bianco al prezzo di 449 euro, con spedizioni che inizieranno in via ufficiale dal primo marzo, tra qualche settimana, proprio come l’altra variante top.

Insieme allo smartphone, inoltre troviamo incluse le cuffie e una cover. Le specifiche tecniche rimangono le medesime di quelle annunciate a inizio 2017, ovvero:

Pannello touchscreen Super LCD da 5, pollici con risoluzione FullHD e Gorilla Glass

Processore MediaTek Helio P10 con CPU octa core a 2GHz e GPU Mali-T860 MP2

3/4GB di RAM e 32/64GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 2TB

fotocamera posteriore da 16 megapixel con stabilizzatore ottico di immagine, autofocus a riconoscimento di fase, flash LED dual tone e apertura focale f/2.0

fotocamera posteriore da 16 megapixel con modalità UltraPixel e apertura focale f/2.0

HTC USonic

Connettività 4G/LTE con banda 20, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C

Batteria da 2500mAhcon supporto alla ricarica rapida

Dimensioni 145,99 x 72,9 x 3,5-7,99 millimetri, peso 145 grammi

Sistema operativo Android con HTC Sense

Se foste interessati all‘HTC U Play, non vi resta altro che virare la vostra attenzione sull’e-shop di HTC.