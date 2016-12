HTC X10 pronto per gennaio! specifiche e prezzo

Se amate la casa produttrice taiwanese HTC, l’articolo odierno fa sicuramente al caso vostro. Entrando nello specifico, durante il 2015, in vista di Natale sul territorio cinese è stato lanciato in commercio il buon e caro smartphone Android HTC X9, terminale che è andato ad occupare la fascia media del mercato mobile che presto, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere un successo, parliamo dell‘HTC X10.

Prendendo in considerazione quanto rivelato dai rumors, diversamente dall’X9, il nuovo dispositivo targato HTC non arriverà in tempo per l’imminente festa di Natale, slittando cosi al prossimo mese di gennaio 2017.

Capitolo caratteristiche tecniche, il nuovo HTC X10 dovrebbe essere equipaggiato di:

Ampio pannello touchscreen con diagonale da 5.5 pollici affiancato ad una risoluzione Full HD;

CPU MediaTek Helio P10 octa-core associata ad un quantitativo di memoria RAM pari a 3GB;

Fotocamera principale con sensore da 13 megapixel per scatti di altissima qualità;

Fotocamera anteriore progettata appositamente per coloro che amano i selfie e le videochiamate.

Anche in questa circostanza, nel caso i componenti hardware riportati dovessero essere confermati, siamo di fronte ad un terminale che andrà a collocarsi nella fascia media del mercato mobile che costerà circa 2000 RMB, al cambio attuale siamo sui 280 euro.

Per il momento è tutto ciò che sappiamo su questo nuovo smartphone Android della casa produttrice HTC. Appena avremo maggiori dettagli in merito li riporteremo. Continuate a seguirci.