Huawei e Honor: ecco la roadmap degli aggiornamenti ad Android 7.0 Nougat

Con l‘aggiornamento dei top di gamma Huawei P9 e Honor 8 ad Android 7.0 Nougat con la nuova interfaccia utente EMUI 5.0, la casa cinese Huawei, proprietaria anche del brand Honor, si prepara al rilascio della nuova versione di Android anche per molti altri smartphone della sua gamma.

Stando a quanto emerso da un documento apparso in rete, uno dei primi smartphone dell’azienda a ricevere il nuovo update sarà il Huawei Nova che entro il mese di marzo sarà aggiornamento a Nougat con la nuova EMUI 5.0 mentre sarà necessario attendere il mese di maggio per l’update su Honor Note 8 e Huawei G9 Plus. Il tablet MediaPad M3, uno dei migliori tablet Android per rapporto qualità/prezzo, riceverà l’update a Nougat sempre nel corso del mese di maggio.

Il nuovo Honor 6X, uno dei mid-range di maggior interesse del momento per quanto riguarda il panorama di smartphone Android, è appena arrivato sul mercato e potrebbe dover attendere ancora qualche mese prima dell’arrivo dell’atteso aggiornamento. Un ritardo nell’update per Honor 6X rappresenterebbe però un vero peccato. Il device, per rapporto qualità/prezzo, rappresenta uno degli smartphone più interessanti di tutta la gamma Honor e potrebbe ritagliarsi uno spazio importante sul mercato italiano.

Mancano informazioni, al momento, anche sul best seller della casa cinese, ovvero il Huawei P9 Lite che, secondo gli ultimi aggiornamenti dovrebbe ricevere Android Nougat e la nuova EMUI 5.0 nel corso del secondo trimestre del 2016, quindi a partire dal mese di aprile. La casa cinese non ha, per il momento, rilasciato alcuna informazione sulle tempistiche di aggiornamento.

Continuate a seguirci per tutte le novità in merito agli aggiornamenti ad Android 7.0 Nougat in arrivo per gli smartphone Huawei e Honor.