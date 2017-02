Huawei Maya su GFXBench: in arrivo un nuovo smartphone economico

Dalle pagine di GFXBench giunge voce di un nuovo dispositivo appartenente alla cinese Huawei comparto stamane nrl database di riferimento del portale in qualità di device entry-level della categoria.

Dopo essere passato all’attenzione degli organi della FCC statunitense lo scorso 28 Dicembre 2016, il nuovo prodotto si identifica ora come MYA-L03 ed introduce una prima panoramica sulle sue specifiche tecniche anticipate dai benchmark.

Pare si possa trattare di un device economico e potenzialmente indirizzato al solo mercato statunitense, sebbene in proposito non siano state ancora concesse conferme. Si parla di un device che offre:

Processore: MediaTek MT6737T quad-core fino a 1.4 GHz.

MediaTek MT6737T quad-core fino a 1.4 GHz. Sistema Operativo: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow RAM: 2GB

2GB Memoria: espandibile tramite microSD

espandibile tramite microSD Connettività: LTE (bande 2,4,5,7), Bluetooth e Wi-Fi 2,4 GHz

LTE (bande 2,4,5,7), Bluetooth e Wi-Fi 2,4 GHz Batteria: 2920 mAh

Per il momento si attendono le restanti specifiche tecniche sebbene come riferito potrebbe trattarsi di un prodotto che Huawei ha concepito per aggredire in maniera mirata il mercato degli entry-level statunitensi. In attesa di ulteriori info al riguardo lasciateci pure un vostro commento sui prodotti a marchi Huawei.

LEGGI ANCHE: Honor 8 Lite presentato ufficialmente, è il gemello del nuovo Huawei P8 Lite 2017