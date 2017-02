Huawei P10 e P10 Plus: prezzi e configurazioni emergono online

Mancano poche settimane all’apertura del Mobile World Congress 2017 dove verranno svelati i nuovi top di gamma Huawei P10 e Huawei P10 Plus che, considerando anche l’assenza di Samsung e del suo Galaxy S8, potrebbero diventare i veri protagonisti della fiera dedicata al mondo della telefonia.

In attesa di una conferma ufficiale da parte del costruttore cinese, in rete è apparsa un’immagine promozionale che anticipa quelle che saranno le configurazioni ed i prezzi (relativi al mercato cinese) dei nuovi Huawei P10 e Huawei P10 Plus. Vediamo, di seguito, i dettagli:

Huawei P10 e Huawei P10 Plus: Prezzi e configurazioni

Il Huawei P10 arriverà sul mercato internazionale in tre varianti. La versione base, che avrà un prezzo di 3488 yuan (circa 470 Euro al cambio che dovrebbero diventare 550/599 Euro di listino in Italia), potrà contare su 4 GB di memoria RAM e su 32 GB di storage interno. Il modello intermedio, invece, avrà un prezzo di 4088 yuan, pari a circa 550 Euro (in Italia potrebbero diventare 599 o 649 Euro) e presenterà 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il modello top del nuovo Huawei P10 presenterà, invece, un prezzo di 4688 yuan pari a circa 630 Euro (in Italia saranno 699/749 Euro) e avrà 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Per quanto riguarda il Huawei P10 Plus sono invece previsti due soli modelli. La versione base avrà 4 GB di RAM e 64 GB di storage (prezzo di 4988 yuan che dovrebbero diventare 749 Euro in Italia) mentre il modello top avrà 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno (prezzo di 5688 yuan che in Italia diventeranno 849 Euro).

Una gamma così articolata consente, di fatto, a Huawei di alzare leggermente i prezzi dei suoi top di gamma rispetto allo scorso anno. E’ chiaro che sarà necessario attendere gli annunci ufficiali da parte dell’azienda per la conferma definitiva. Da notare che non tutte le configurazioni illustrate potrebbero arrivare in Italia. Le versioni top, ad esempio, potrebbero restare un’esclusiva del mercato cinese.

Huawei P10 e Huawei P10: le specifiche tecniche

Passiamo ora alle schede tecniche. Il nuovo P10 arriverà sul mercato con un display da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione QHD mentre il P10 Plus dovrebbe avere un display da 5.7 pollici, sempre QHD. Entrambi gli smartphone monteranno il SoC Kirin 965, evoluzione del 960 che troviamo sul Mate 9.

Tale SoC dovrebbe riproporre la stessa CPU del 960 (un Octa-Core costituito da un Quad-core 2.4 GHz Cortex-A73 ed un Quad-core 1.8 GHz Cortex A53) ma proporre una GPU leggermente più potente (+10/20% in termini di performance) oltre che un consumo energetico leggermente inferiore. I due smartphone presenteranno un sistema di doppia fotocamera posteriore di seconda generazione sviluppato in collaborazione con Leica. Il sistema operativo sarà Android Nougat personalizzato da una nuova evoluzione della EMUI.