Huawei P10 e P10 Plus svelati ufficialmente, specifiche tecniche complete e data di uscita

Come previsto, in occasione della conferenza d’apertura del Mobile World Congress 2017, al via domani a Barcellona, Huawei ha svelato in via ufficiale i nuovi top di gamma Huawei P10 e Huawei P10 Plus che ripropongono diversi elementi che hanno contraddistinto la gamma P9, come la doppia fotocamera posteriore, presentando, nello stesso tempo, diverse novità assolute per Huawei.

Vediamo, quindi, tutti i dettagli sulla scheda tecnica dei nuovi Huawei P10 e P10 Plus:

Huawei P10 e P10 Plus: le specifiche tecniche

Il nuovo Huawei P10 si presenta con un display realizzato con tecnologia IPS NEO LCD e dotato di display da 5.1 pollici di diagonale con risoluzione FullHD. Il più grande Huawei P10 Plus ripropone la stessa tecnologia IPS NEO LCD presentando però un pannello da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione QHD.

Alla base di entrambi gli smartphone troviamo il SoC Kirin 960, lo stesso chipset già presente sulla gamma Mate 9. Il SoC è dotato di una CPU Octa-Core costituita da un Quad-Core Cortex A73 con clock di 2.4 GHz ed un Quad-Core Cortex A53 da 1.8 GHz. Per quanto riguarda la GPU, il chipset integra una Mali G71 MP8

Con i suoi nuovi top di gamma, Huawei rinnova la partnership con Leica. I due smartphone presentano, infatti, una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 12 Megapixel f/1.8 e uno secondario da 20 Megaixel privo del filtro colore e che può realizzare scatti esclusivamente in bianco e nero. Rispetto allo scorso anno, anche la camera anteriore è stata realizzata in collaborazione con Leica con un sensore da 8 Megapixel f/1.9.

Di seguito, un dettaglio che ci mostra il design del sistema a due sensori per la camera posteriori dei nuovi smartphone di Huawei affiancati da un flash Led di dimensioni piuttosto contenute.

I nuovi Huawei P10 e P9 Plus arriveranno sul mercato in diverse configurazioni che si differenzieranno tra loro per il quantitativo di memoria RAM e memoria interna per l’archiviazione. Ecco tutte le varianti:

Huawei P10: 4 GB di RAM e 32 GB di storage

4 GB di RAM e 32 GB di storage Huawei P10: 4 GB di RAM e 64 GB di storage

4 GB di RAM e 64 GB di storage Huawei P10 : 6 GB di RAM e 128 GB di storage

: 6 GB di RAM e 128 GB di storage Huawei P10 Plus: 4 GB di RAM e 64 GB di storage

4 GB di RAM e 64 GB di storage Huawei P10 Plus: 6 GB di RAM e 128 GB di storage

Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo P10 presenta i seguenti valori: 145.5 x 69.5 x 7.4 mm. Il peso complessivo è di appena 145 grammi. Per il P10 Plus, invece, le dimensioni sono pari a 153.5 x 74.2 x 7 mm con un peso complessivo di 165 grammi.

Da notare che, rispetto ai precedenti P9 e P9 Plus, i nuovo top di gamma di Huawei presentano un sensore di impronte digitali collocato nella parte anteriore della scocca, una soluzione praticamente identica rispetto a quella che Samsung ha adottato su Galaxy S7 e che abbandonerà con il nuovo Galaxy S8. Il sensore di impronte non è cliccabile (i tasto Home così come gli altri tasti funzione sono collocati, come da tradizione Huawei, sul display) ma saranno presenti diverse gestures che semplificheranno la vita degli utenti (probabilmente le stesse che troviamo sulla gamma P9 e sul Mate 9). Per quanto riguarda il software, invece, i nuovi Huawei P10 e P10 Plus arriveranno sul mercato con Android Nougat in versione 7.0. Il sistema operativo sarà personalizzato dalla EMUI 5.1, nuova evoluzione dell’interfaccia utente della casa cinese.

A completare la scheda tecnica dei nuovi smartphone di Huawei troviamo una porta USB Type-C, il supporto NFC e, solo per alcune varianti, il supporto Dual SIM. Il Huawei P10 Plus avrà anche la certificazione di resistenza ad acqua e polvere. Per quanto riguarda le batterie, invece, il P10 può contare su 3200 mAh mentre il P10 Plus arriva a 3750 mAh.

In attesa di ulteriori informazioni sui prezzi di tutte le versioni commercializzate, possiamo già confermare che i nuovi top di gamma di Huawei arriveranno sul mercato in diverse colorazioni. Il P10 sarà disponibile in Mystic Silver, Rose Gold, Graphite Black, Dazzling Gold, Dazzling Blue e Greenery mentre il P10 Plus sarà realizzato in Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold e Greenery.

Novità dal MWC 2017: LG G6, il nuovo top di gamma è arrivato: dimensioni contenute e Display Full Vision 18:9 confermato

I nuovi Huawei P10 e P10 Plus arriveranno sul mercato europeo nel corso del prossimo mese di marzo. Per ora Huawei non ha ancora diffuso dettagli ulteriori sull’effettiva data di uscita, sui prezzi e sulle configurazioni che vedremo in Italia. Di certo, nel nostro Paese arriveranno i modelli base (4 GB di RAM e 32 GB di storage per P10 e 4 GB di RAM e 64 GB di storage per P10 Plus) in versione single SIM. Le versioni Dual SIM non saranno commercializzate in Italia. Chi è interessato ad un P10 o ad un P10 Plus Dual SIM dovrà acquistare un modello import.

AGGIORNAMENTO: In Europa, il nuovo Huawei P10 sarà venduto con un prezzo di listino di 649 Euro per il modello 4/64 GB mentre il P10 Plus avrà un prezzo di 699 Euro nella variante 4/64GB e 799 Euro per il modello 6/128GB. Ancora non ci sono informazioni sulle altre varianti del P10.