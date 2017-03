Huawei P10 fotocamera: ecco com’è andata la prova Dx0Mark

Huawei P10 rappresenta l’ultimo top di gamma della società cinese, presentato nel contesto del passato Mobile World Congress 2017 di Barcellona. A seguito della sua presentazione ufficiale, giungono ora i primi resoconti sul comparto fotografico ad opera del noto portale di testing Dx0Mark, il quale ha rilascio un resoconto tramite un comunicato stampa ufficiale.

La valutazione complessiva delle capacità fotografiche di questo Huawei P10 ha fatto segnare uno score di 87 punti, ponendolo a stretto contatto con le proposte concorrenti di terza fascia Samsung Galaxy S6 Edge+ Plus e Sony Xperia XZ. Allo stato attuale, infatti, la vetta della classifica conta su prodotti aventi un punteggio complessivo di 89 punti.

Ovviamente, la valutazione complessiva offre una visione di massima sulle capacità del comparto camera Huawei P10, e ci si aspetta di certo un resoconto più dettagliato che prenda in considerazione i singoli valori nel segmento foto e video.

La Dual-Cam di Leica ottiene un parziale di 88 punti per quanto riguarda il fattore qualità. Gli esperti, da questo punto di vista, definiscono lo smartphone eccellente, citando la buona resa dell’esposizione e dei colori, oltre che ad un ottimo sistema per il bilanciamento del bianco. Lodata anche la capacità di raccogliere i dettagli della scena e le texture, le quali contribuiscono alla realizzazione di scatti sempre impeccabili sotto il profilo delle nitidezza.

Buona, inoltre, anche la valutazione delle velocità e della precisione del sistema di messa a fuoco, sia in modalità automatica che manuale. Il risultato complessivo della fotocamera Huawei P10 viene anche influenzato dai punteggi ottenuti nel comparto video, il quale riporta una valutazione di 84 punti. Anche in questo caso, buona esposizione, bilanciamento del bianco ed eccellente livello di dettaglio.

In attesa di una pubblicazione più esaustiva, riportiamo qui di seguito il comunicato stampa ufficiale prelevato direttamente dal portale di riferimento.

“Huawei P10 mobile review: Top performer

PARIS—March 9, 2017— After many rumours, Huawei’s new flagship smartphone – the Huawei P10, has been unveiled at Mobile World Congress (MWC) in Barcelona a few weeks ago. DxOMark’s engineers were eager to review its enhanced camera technology and other upgrades to refine the already impressive Huawei P9. They have had the advantage of testing the device. Here are the results of their in-depth analysis of the Huawei P10 smartphone camera.

With an overall DxOMark Mobile Score of 87, the Huawei P10 is up there as one of the best smartphones ever tested by DxOMark for photography enthusiasts. For stills, its Photo sub-score of 88 is excellent, thanks to generally good exposures in all conditions, including extreme low light, and good color rendering with accurate white balance. Detail and texture preservation is also very good, producing some of the sharpest results we’ve seen, and the P10’s autofocus is fast, accurate, and repeatable in both trigger and auto mode.

For Smartphone video enthusiasts, the Huawei P10 achieves a good Video sub-score of 84. Videos generally have pleasant exposures with good dynamic range and accurate white balance in all conditions. The excellent detail and texture seen in stills persists in movie files, too, with well-defined edges and plenty of fine detail present. Autofocus performance for video is very good, too, with fast reaction and smooth convergence during scene changes and in panning videos.

More information on www.dxomark.com“

