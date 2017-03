Huawei P10 Lite in Italia; prezzo, prestazione e caratteristiche

P10 Lite di Huawei, il nuovo mid-range del brand cinese, sarà ufficialmente disponibile all’acquisto nel nostro paese dall’11 aprile, salvo imprevisti. Il rivenditore online che, in primis, si prenderà la responsabilità della commercializzazione è l’affidabilissimo Monclick.

Questo smartphone, che non è stato svelato insieme ai fratelli P10 e P10 Plus, sarà venduto in tre differenti opzioni di colore, come si può facilmente vedere dando uno sguardo agli indirizzi qui sotto, dove si potrà effettuare la prenotazione:

Ecco di seguito le caratteristiche tecniche:

Piattaforma operativa Android Nougat versione 7.0;

Pannello touchscreen IPS con diagonale da 5.2 pollici e con risoluzione Full HD;

CPU octa-core proprietaria Kirin 655;

Memoria RAM di 4GB e ROM di 32GB espandibile tramite microSD;

Fotocamera principale con sensore da 12 megapixel;

Connettività: LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Quanti di voi stanno seriamente pensando di portare a casa il P10 Lite di Huawei?