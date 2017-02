Huawei P10, nuovi render in anteprima

Il mobile world congress è sempre più vicino, ed i produttori di cellulari più importanti stanno preparando tutti i materiali promozionali utili al caso; ogni tanto parte di questi materiali “sfugge” ai controlli, e così il sito americano Tech2 è riuscito ad avere i render Huawei P10 in anteprima, che vi mostriamo qui sotto.

Possiamo dire in un certo senso che è tutto come ci aspettavamo: Fotocamera doppia sul dorso, anche questa volta con la collaborazione di Leica, schermo curvo Edge to Edge per Huawei P10 Plus, e Flat per la versione standard.

Stupisce leggermente il ritorno del sensore per le impronte digitale nella parte frontale del device, quando la maggior parte dei produttori lo sta spostando sul dorso.

Anche questa volta il prezzo sarà il fattore discriminante. Huawei ha costruito il suo brand su un rapporto qualità prezzo imbattibile, ed insieme a OnePlus è uno di quei costruttori da tenere d’occhio. Ci aspettiamo un prezzo allineato con il P9, ma l’entrata del brand Honor, sempre di proprietà di Huawei ma pensato per la vendita diretta Online, potrebbero far propendere il colosso cinese per una scelta più impegnativa per gli utenti finali.

Per tutte le conferme finali abbiamo solo da attendere Barcellona.