Huawei P10, P10 Plus e P10 Lite: scheda tecnica, disponibilità e prezzo

Nel corso del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, la cinese Huawei Technologies ha introdotto le sue nuove proposte top di gamma per il mercato della telefonia mobile. Stiamo chiaramente parlando dei suoi Huawei P10 nelle varie declinazioni. In particolare, oltre al modello base, assumono carattere di interesse anche le varianti Plus e Lite. Partiamo da quest’ultimo.

Huawei P10 Lite

Huawei P10 Lite non è stato presentato ufficialmente insieme ai due modelli top P10 e P10 Plus ma, a quanto pare, è destinato a fare la sua apparizione sul mercato contestualmente a questi ultimi. Della versione Lite sono ormai note quasi tutte le caratteristiche e le specifiche, sebbene i dati in nostro possesso siano direttamente derivati dalle indiscrezioni circolanti in rete.

Si tratta di un terminale che ospita un display compatto con diagonale da 5,2 pollici avente risoluzione d’uscita Full HD @1920×1080 pixel e densità di 423ppi. Il processore, un Kirin 655, si accompagna a 4 GB di memoria RAM con storage interno da 32GB standard per la ROM. Lato multimediale abbiamo a che fare con uno shooter da 12 Megapixel con Flash LED ed un frontale selfie-cam da 8 Megapixel.

Si tratta chiaramente di prestazioni decisamente ben al di sopra di quelle attualmente offerte dal Huawei P9 Lite. Ma il prezzo? Si parla di quasi €400.

Huawei P10 e Huawei P10 Plus

I device mostrati al MWC 2017 sono stati invece i top-end Huawei P10 Plus e P10. Fondamentalmente, i due terminali riportano caratteristiche e specifiche del tutto simili, ma con alcune differenze. Il modello base offre una dotazione energetica con batteria da 3.200mAh, contro i 3.750mAh della variante Plus. L’utilizzo di questo quantitativo di mAh, unitamente alle ottimizzazioni imposte dai nuovi OS Google per Android Nougat, consentiranno di beneficiare di un utilizzo normalizzato di ben 2 giorni. Inoltre, è anche disponibile il sistema per la ricarica rapida del supporto.

Il sistema operativo, così come anticipato, sarà l’ultima revisione dell’OS di Mountain View Android N, con apposte personalizzazioni proprietarie Emotion UI 5.0.

Passando al lato costruttivo, in questo caso, non si ha a che fare con un profilo liscio, ma viene ancora una volta riproposto il tasto Home.

Per ambedue i modelli, sotto il cofano, troviamo un modulo elaborativo Kirin 960. Ciò che differenzia i due modelli, invece, è il resto della dotazione. Per il modello P10 standard troviamo un pannello con estensione diagonale di 5.1 pollici, mentre il P10 Plus conta su un pannello più ampio con diagonale utile da 5.5 pollici. In entrambi i casi si tratta di soluzioni IPS-NEL LCD con sistema di protezione integrato made in Cornig per il Gorilla Glass. Il modello Huawei P10 Flat riconduce ad un display piatto con finiture 2.5D, mentre il Huawei P10 Plus applica le proprietà costruttive del modello Edge-to-Edge borderless.

La variante Flat ospita, per il display, una componente avente risoluzione Full HD @1920×1080 pixel con densità di punti fissata a 432ppi. La versione Plus, invece, porta la risoluzione a 2560×1440 pixel ed un considerevole aumento dei punti per pollice che, in tal caso, sono di 534ppi. Per la connettività, troviamo: 4.5 LTE, Bluetooth 4.2, WiFi AC Dual-Band (2.4GHz e 5GHz), sensore per le impronte digitali integrato ed USB Type-C 1.0 reversibile per la ricarica (anche rapida) ed il trasferimento dati.

Per il comparto multimedia, popolano i device i nuovi sistemi Dual-Cam ereditati dal Huawei Mate 9. In tal caso, ci si trova in presenza di moduli duali in configurazione 12 MegaPixel RGB (f/2.2) e 20 Megapixel MonoChrome (f/2.2). La cam anteriore sarà, invece, da 8 Megapixel con apertura focale f/1.9 realizzata sempre da Leica.

Per quanto concerne le caratteristiche dei device risulta interessante notare la presenza del modulo impermeabile in conformità agli standard internazionali IP68. In questo caso, sarà possibile utilizzare il device anche se sottoposto ad immersioni in acqua per un tempo massimo di 30 minuti alla profondità limite di 1,5 metri. Ulteriore protezione, inoltre, è garantita contro le polveri sottili.

I colori disponibili nel nostro paese sono: Prestige Gold, Graphite Black e Mystic Silver, mentre si dovrebbero rendere disponibili le novità per le varianti cromatiche Greenery e Dazzling Blue (informazione da verificare). Sulla variante Plus, comunque, non sarà disponibile la colorazione Oro. Ulteriori varianti colore verranno aggiunte in una fase successiva.

Huawei P10 e P10 Plus – Prezzo e disponibilità

Huawei P10 Flat sarà disponibile a partire dal prossimo 15 Marzo 2017 ad un prezzo di €649 nella configurazione con 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria ROM. La variante Plus avrà, invece, un listino prezzi di €699 per la variante entry da 4GB di RAM e 128GB di ROM, mentre la versione con 6GB di RAM e 128GB di ROM fa lievitare il prezzo fino alla soglia degli €800. Per quest’ultimo il mercato di distribuzione di massa si aprirà il prossimo 15 Aprile 2017.

Che cosa ve ne pare dei nuovi smartphone Huawei? A voi tutti i commenti e le considerazioni al riguardo.

