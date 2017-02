A distanza di una sola settimana dall’annuncio ufficiale al grande pubblico dei nuovi top di gamma P10 e P10 Plus Huawei, nelle ultime ore su Internet sono trapelati nuovi scatti che immortalano la variante Plus in tutta la sua bellezza.

Huawei P10 e il fratello maggiore, in termini di funzioni e scheda tecnica, si assomiglieranno parecchio, con l’unica vera differenza che il P10 Plus avrà un pannello touchscreen edge su tutte e due i lati ed un lettore di impronte sul retro. Il classico pulsante Home non sarà presente nella parte anteriore, diversamente dal P10 che avrà il pulsante Home con incorporato il lettore di impronte.

Da diversi giorni si parla anche della possibilità che il P10 Plus possa essere equipaggiato con un quantitativo di memoria RAM pari a 8GB. Per quanto concerne il resto dei componenti hardware, i due attesissimi dispositivi di punta del colosso cinese praticamente saranno identici, incluso il display da 5.5 pollici di diagonale, CPU proprietaria Kirin 960 e storage da 32-64-128 GB ulteriormente espandibili tramite l’ausilio di una microSD.

Anche le fotocamere saranno di tutto rispetto, con una fotocamera doppia sul retro, in collaborazione con Leica, da 12 megapixel, e una fotocamera frontale da 8 megapixel adatta a selfie e videochiamate. A completare il tutto la presenza del nuovo sistema operativo Nougat 7.0 e della batteria da 3.100 mAh, che dovrebbe offrire una buona autonomia.

Il Huawei P10 Plus senza dubbio in termini di estetica è molto bello da vedere, anche se bisogna sottolineare che lo schermo curvo è un qualcosa che ormai siamo ampiamente abituati a vedere su altri device, in primis quelli di Samsung.

Sia P10 che Huawei P10 Plus verranno svelati al mondo in occasione dell’evento MWC 2017 di Barcellona, in programma a fine febbraio. Per scoprirli completamente quindi non ci rimane che aspettare con trepidazione la loro presentazione.

LEGGI ANCHE: Huawei P10: render video da non perdere

Quanti di voi li stanno aspettando? Cosa vi aspettate in particolare rispetto ai predecessori P9?