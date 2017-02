by Giovanni Donato 100 Views

Huawei P10 da qualche ora è stato nuovamente al centro dell’attenzione grazie a qualche render pubblicato su Internet.

In calce all’articolo è visibile il filmato progettato in stretta collaborazione con l’infallibile leaker Evan Blass e lo staff del sito 91mobiles. Grazie al video render potrete ammirare in tutta la sua bellezza il presunto nuovo dispositivo di punta di Huawei, andando ad analizzarne nel miglior modo possibile ogni profilo.

Da evidenziare la presenza di una porta di Tipo-C ma senza rinunciare minimamente al jack audio. Nuove conferme arrivano anche a riguardo della fotocamera doppia sul retro realizzata sempre in collaborazione con Leica.

Tra le altre quasi certe caratteristiche tecniche che accompagneranno il successore del P9, rammentiamo l’interessantissimo pannello touchscreen da 5.5 pollici affiancato da una risoluzione Full HD. Per il momento è tutto. Quanti di voi, prendendo in considerazione le indiscrezioni trapelate fino ad oggi sul web, acquisterebbero il Huawei P10?