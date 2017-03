Huawei P10: svelata la data di uscita in Italia, preordini dal 15 marzo

Prenderanno il via il prossimo 15 di marzo, tramite lo store ufficiale di Huawei per il mercato europeo Vmall.eu, i preordini del nuovo Huawei P10, il top di gamma dell’azienda cinese presentato a fine febbraio in occasione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Come confermato dalla pagina ufficiale dello store, le consegne delle prime unità di Huawei P10 inizieranno il prossimo 30 di marzo, il giorno successivo la presentazione del nuovo Samsung Galaxy S8.

Attualmente, su Vmall.eu non è presente il Huawei P10 Plus, la versione phablet del top di gamma di casa Huawei che, quindi, potrebbe arrivare nei negozi italiani con qualche settimana di ritardo rispetto al più compatto Huawei P10. Da notare, inoltre, che dal 15 marzo dovrebbe essere ordinabile esclusivamente la versione da 4 GB di RAM e 64 GB di storage del P10 che, in occasione del MWC 2017, è stato presentato anche in una versione base (4 GB di RAM e 32 GB di storage) ed in una variante top (6 GB di RAM e 128 GB di storage interno).

Il prezzo di vendita del nuovo Huawei P10, nella variante da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, è fissato in 649 Euro. Da fine marzo lo smartphone dovrebbe essere disponibile, in modo completo, anche presso numerosi rivenditori. Da aprile la commercializzazione del top di gamma coreano sarà, quindi, completa.

Ricordiamo che il nuovo Huawei P10 presenta un display IPS da 5.1 pollici di diagonale con risoluzione FullHD affiancato dal SoC Kirin 960 con CPU Octa-Core costituita da un Quad-Core Cortex A73 da 2.4 GHz ed un Quad-Core Cortex A53 da 1.8 GHz. Lo smartphone presenta un comparto fotografico costituito da due sensori posteriori un sensore principale da 12 Megapixel f/1.8 e uno secondario da 20 Megaixel privo del filtro colore. Nella parte anteriore troviamo una fotocamera da 8 Megapixel.

La batteria ha una capacità di 3200 mAh. Tra le novità rispetto al predecessore P9 troviamo lo spostamento del sensore di impronte digitali, ora collocato nella parte frontale. Il nuovo Huawei P10 arriverà sul mercato con il sistema operativo Android Nougat in versione 7.0 ed interfaccia utente EMUI 5.1. L’appuntamento con il nuovo P10 è, quindi, fissato per la fine del mese di marzo. Ulteriori dettagli in merito all’arrivo sul mercato del P10 Plus arriveranno nei prossimi giorni.