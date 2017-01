Huawei P8 Lite 2017: specifiche, prezzo e disponibilità in Europa

Huawei Technologies ha deciso di diffondere pubblicamente i dati del suo nuovo P8 Lite 2017, che altri non è che la versione del P9 Lite 2017 incontrata presso gli stand del passato Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas.

Si tratta di uno smartphone interessante, che per le sue caratteristiche si colloca immediatamente nella fascia medio-bassa del segmento di mercato smartphone. La strategia della società cinese, in tal senso, è piuttosto chiara: diversificare le scelte puntando su device must-have dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

In questo caso si parla di un 5.2 pollici @1920x1080pixel con supporto a dotazioni di SoC Kirin 655 e RAM pari a 3GB. Completano il quadro di potenza di questo telefono anche 16GB di storage memory ed una batteria da 3.000mAh non removibile. Lato multimedia non mancano due discrete fotocamere con obiettivi tarati sui 12 e sugli 8 Megapixel per il frontale.

Lato connettività non mancano i supporti integrati alla ricezione delle frequenze 4G LTE (siamo, in questo caso, in presenza di un Dual-Sim) ed uno scanner integrato intelligente per la lettura delle impronte digitale che, per sua stessa forma, molto ha da condividere con l’Honor 8. A bordo del sistema troviamo un OS Google Android nell’ultima release Nougat 7.0 con apposte interfacce custom in puro stile EmotionUI v.5.0.

Allo stato attuale il prodotto risiede unicamente nel contesto del mercato tedesco e non si hanno informazioni aggiuntive nei riguardi di un suo potenziale sbarco qui in Italia. Ve ne sapremo dire di più in vista di futuri aggiornamenti. Vi basti sapere che, in luogo della precedente dotazione tecnica, Huawei P8 Lite 2017 rispecchia un listino prezzi di €239.

Lasciamo ora a voi tutte le considerazioni del caso. Un telefono da acquistare? Ditecelo voi.

