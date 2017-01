Huawei P9 Italia: no brand si aggiornano ad Android N 7.0

Impostazioni È stata creata la nuova funzione di impostazioni suggerite che consiglia le impostazioni chiave in base allo stato attuale del dispositivo. Ora, il telefono è più efficiente nell’adattarsi alle abitudini dell’utente. È stata aggiunta una funzione drawer, a cassetto, riprogettata. Quando è attiva, questa funzione nasconde le app preimpostate non di sistema in un cassetto sulla schermata home, mostrando così un layout semplice e pulito. È stata aggiunta una nuova funzione drawer, cassetto, per le impostazioni. È ora possibile tornare direttamente alla pagina principale delle impostazioni, per quelle impostazioni che richiedono più di due passi per la configurazione. Sono state aggiunte le informazioni di emergenza. Gli utenti ora possono aggiungere il proprio nome, il tipo di sangue ed altre informazioni in modo tale che il personale dei servizi di pronto soccorso possa visualizzare le informazioni dalla schermata di blocco. Aggiunta la funzione App gemella che consente di registrarsi a due diversi account di un’app di terzi, ad esempio WhatsApp e Facebook..[Note di aggiornamento]