Huawei P9 Lite 2017 ufficiale: nuova estetica, processore e fotocamere

Nel corso del Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas, la società cinese Huawei Corporation ha dato libero sfoggio di quello che sarà un terminale davvero interessante, il quale non darà alto che confermare il successo dell’attuale line-up di dispositivi. Stiamo parlando del nuovo ed esclusivo Huawei P9 Lite 2017, il quale introduce alcuni miglioramenti marginali al design ed al comparto multimediale e di potenza.

Si tratta di un Huawei P9 Lite che riporta ad un design decisamente più stondato ai bordi, i quali presentano ora una leggera curvatura che esula dal design piatto e quadrato voluto per l’attuale modello. Si propone, pertanto, in una rivisitazione del form factory che di certo non dispiacerà agli utenti che, sino a questo momento,e erano stati frenati all’acquisto da un design non universalmente desiderabile.

A tutto questo c’è da sommare l’introduzione di un SoC (System-on-a-chip) siglato Kirin 655, un display da 5.2 pollici di diagonale in risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) ed un quantitativo di RAM identico, ovvero sia 3GB. Nonostante la versione base con 3GB di memoria RAM implichi la presenza di uno storage base da 16GB, sarà possibile provvedere anche alla versione 4GB/32GB con prevista espansione tramite apposito slot per microSD Card su ambedue le versioni previste sopra.

Il dispositivo è abbastanza interessante anche lato multimediale, se non altro per la presenza dei nuovi moduli da 12 Megapixel per il sensore posteriore e da 8 Megapixel per il sensore anteriore, entrambi con apertura focale @f/2.0, il che si traduce nella capacità di scattare foto decenti anche in condizioni di scarsa luminosità, cosa che non avviene con gli attuali modelli. In aggiunta, ai nuovi Huawei P9 Lite viene indirizzato direttamente il nuovo OS Android Nougat, il quale verrà preinstallato già dalle prime fasi di rilascio.

Un rilascio che si prevederà in America Latina entro la metà di questo mese, ad un prezzo previsto compreso tra i €250 ed i €300. In Europa,e quindi in Italia, invece, la data di presentazione è stata stabilita per la fine di questo mese, con prevista commercializzazione entro il mese di Febbraio 2017. Che cosa ve ne pare di questo nuovo telefono? A voi tutte le considerazioni sul caso in luogo di queste ultime rivisitazioni al design ed alle componenti.

