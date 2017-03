Update Android 7.0 Nougat per Huawei P9 Lite, ecco come installarlo prima del rilascio

Che cosa faccio se possiedo un Huawei P9 Lite e voglio aggiornare subito ad Android 7.0 Nougat? Chiaramente posso forzare l’aggiornamento tramite procedura manuale di update, scaricando il pacchetto e seguendo una guida di installazione.

Discaimer: La guida, ci sembra quanto meno doveroso precisare, è da indirizzarsi soltanto ad utenti esperti. Se non seguite la procedura passo-passo infatti, sapendo perfettamente cosa state facendo, potreste incorrere in errori che renderanno del tutto inutilizzabile il vostro terminale. Focustech non può assumersi alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi insorti durante la procedura di installazione.

Fatte queste brevi, e senz’altro doverose premesse, vediamo di scoprire come è possibile installare Android Nougat per Huawei P9 Lite.

Huawei P9 Lite: a che punto è l’aggiornamento?

Prima di procedere all’installazione dell’update è necessario comprendere che le tempistiche per il rilascio in sicurezza dei nuovi update potrebbe risolversi nel giro di qualche giorno. Sebbene le ultime settimane non abbiano fatto altro che sminuire le promesse fatte dalle varie software house infatti, è chiaro che non manca poi molto al roll-out dell’aggiornamento. Se avete pazienza potete aspettare, non ci vorrà sicuramente più di qualche giorno. In caso contrario, andiamo a scoprire come installare l’aggiornamento.

Guida per installare Android Nougat su Huawei P9 Lite

Consci del fatto che ogni minimo errore può rendere del tutto inutilizzabile il vostro terminale, procedete attraverso queste semplici ed efficaci indicazioni. In questo caso, si fa esplicito riferimento ai modelli P9 lite che riportano i codici prodotto VNS-L31/L23/L21/L11. Non eseguite la procedura su terminal che non rispettano questi dati.

Ecco cosa occorre fare:

scaricare il pacchetto da questo link, il peso è di 1,3 GB ed è presente e differenziato per tutti i VNS che abbiamo elencato poco sopra

da questo link, il peso è di 1,3 GB ed è presente e differenziato per tutti i VNS che abbiamo elencato poco sopra estrarre il file ZIP

il file ZIP creare una nuova cartella ‘dload’ all’interno della radice della card SD

all’interno della radice della card SD copiare all’interno della cartella il file update.app

spegnere il dispositivo

premere la seguente combinazione di tasti: volume in alto+volume in basso+power’: a questo punto l’aggiornamento dovrebbe partire in maniera automatica

LEGGI ANCHE: Android 7.0 Nougat per Huawei P9, Lite e Plus, ecco la nuova Emui 5.1

Sebbene la procedura di aggiornamento per Huawei P9 Lite sia risolutiva per i modelli sopra citati, da parte nostra consigliamo di attendere la distribuzione ufficiale dei pacchetti che, come già detto, non tarderanno ad arrivare.

Vi siete cimentati nell’impresa? Com’è andata? A voi tutti i commenti al riguardo.