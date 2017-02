Huawei P9 Lite vs Galaxy S6 Edge, il confronto: quale scegliere? Scheda, prezzo ed offerte

Porre a confronto un Huawei P9 Lite con un Samsung Galaxy S6 Edge potrebbe far storcere il naso a molti di voi. Ad ogni modo nonostante le divergenze puramente estetiche i due terminali hanno molto da condividere sul piano tecnico.

Un focus particolareggiato viene inoltre posto in merito al listino prezzi ed alla possibilità di sfruttare le migliori offerte del momento.

Come anticipato il Galaxy S6 Edge riporta un design che potremmo definire ultra-moderno. Sul piano costruttivo e della bellezza propria del terminale non c’è granché di cui discutere. Il gioiellino di casa Samsung riporta una scheda di tutto rispetto che si colloca a margine di un sistema curvo dal design davvero accattivante.

Galaxy S6 Edge Offre nello specifico:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED WQHD Resolution 16 milioni di colori con diagonale da 5.1 pollici @2560x1440p e densità in pixel di 577ppi con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 4a generazione

: Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED WQHD Resolution 16 milioni di colori con diagonale da 5.1 pollici @2560x1440p e densità in pixel di 577ppi con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 4a generazione Processore : Octa-Core System Samsung Exynos 7420 @2.1GHz (Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57)

: Octa-Core System Samsung Exynos 7420 @2.1GHz (Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57) GPU: ARM Mali-T760

ARM Mali-T760 Memoria RAM : 3GB LPDDR4 System

: 3GB LPDDR4 System Memoria ROM: 64GB di memoria interna non espandibile

64GB di memoria interna non espandibile SIM Card : Formato Nano-SIM

: Formato Nano-SIM Fotocamera Principale Posteriore: 16 Megapixel con tecnologia di stabilizzazione ottica di immagine (OIS), HDR e sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9

16 Megapixel con tecnologia di stabilizzazione ottica di immagine (OIS), HDR e sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9 Fotocamera Principale Anteriore : 5 Megapixel

: 5 Megapixel Connessioni: 4G LTE (300/50 Mbps), WiFi ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC, Bluetooth 4.0 LE, micro-USB 2.0, GPS con GLONASS Geo-System e sistema IRDA per il controllo all’infrarosso

4G LTE (300/50 Mbps), WiFi ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC, Bluetooth 4.0 LE, micro-USB 2.0, GPS con GLONASS Geo-System e sistema IRDA per il controllo all’infrarosso Sensoristica : Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, bussola

: Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, bussola Dimensioni: 142.1 x 70.1 x 7 mm

142.1 x 70.1 x 7 mm Peso : 132 grammi

: 132 grammi Batteria : 2.600mAh fino a 1080 minuti in conversazione

: 2.600mAh fino a 1080 minuti in conversazione SAR UE: Head 0.47 W/kg; Body 0.59 W/kg

Head 0.47 W/kg; Body 0.59 W/kg Sistema Operativo: Android 6.0.1 Marshmallow con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz UI

Per la versione Lite di Huawei P9 abbiamo invece una dotazione tecnica formata da:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch IPS LCD FullHD Resolution 16 milioni di colori con diagonale da 5.2 pollici @1920x1080p e densità in pixel di 423ppi

: Pannello Capacitivo Multi-Touch IPS LCD FullHD Resolution 16 milioni di colori con diagonale da 5.2 pollici @1920x1080p e densità in pixel di 423ppi Processore : Huawei HiSilicon Kirin 650 64-bit @2GHz (Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53)

: Huawei HiSilicon Kirin 650 64-bit @2GHz (Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53) GPU: Mali-T830 MP2

Mali-T830 MP2 Memoria RAM : 3GB LPDDR4 System

: 3GB LPDDR4 System Memoria ROM: 16GB di memoria interna espandibile tramite apposito slot esterno per microSD Card fino ad ulteriori 128GB

16GB di memoria interna espandibile tramite apposito slot esterno per microSD Card fino ad ulteriori 128GB SIM Card : Formato Nano-SIM

: Formato Nano-SIM Fotocamera Principale Posteriore: 13 Megapixel con tecnologia di stabilizzazione digitale di immagine (EIS), HDR e sistema di messa a fuoco automatica

13 Megapixel con tecnologia di stabilizzazione digitale di immagine (EIS), HDR e sistema di messa a fuoco automatica Fotocamera Principale Anteriore : 8 Megapixel

: 8 Megapixel Connessioni: 4G LTE (150/50 Mbps), WiFi 802.11n 2.4GHz, NFC, Bluetooth 4.1 LE, micro-USB, GPS con GLONASS Geo-System

4G LTE (150/50 Mbps), WiFi 802.11n 2.4GHz, NFC, Bluetooth 4.1 LE, micro-USB, GPS con GLONASS Geo-System Sensoristica : Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, bussola

: Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, bussola Dimensioni: 146.8 x 72.6 x 7.5 mm

146.8 x 72.6 x 7.5 mm Peso : 143 grammi

: 143 grammi Batteria : 3.000mAh non removibile

: 3.000mAh non removibile SAR UE: Head 0.88 W/kg; Body 0.53 W/kg

Head 0.88 W/kg; Body 0.53 W/kg Sistema Operativo: Android 6.0. Marshmallow con supporto alle personalizzazioni EmotionUI v.4.1

Entrambi i sistemi verranno presto aggiornati alle nuove piattaforme operative Google per i sistemi Android 7.0 Nougat con relativa personalizzazioni proprietarie (EmotionUI 5.0 per Huawei e Samsung Experience per Galaxy S6). Le sostanziali differenze tra i due modelli si riconducono fondamentalmente all’assenza di uno slot di espansione di memoria per Galaxy S6 che compensa con l’aggiunta della componente IRDA ed un display decisamente superiore. Per Huawei P9 Litenon si ha il controllo ad infrarossi ma risulta interessante la possibilità di avere un’espansione esterna per la memoria ed un sensore biometrico per le impronte reattivo disposto stavolta sul profilo posteriore. Peccato per la mancanza di un WiFi in standard ac ed un LTE che garantisce performance dimezzate rispetto alla controparte. Ma veniamo ai prezzi.

Confronto Prezzi Galaxy S6 Edge e Huawei P9 Lite

Le realiative mancanze poste in evidenza per i prodotti Huawei passano in secondo piano se si considera il prezzo proposto dai retailer ed ancor più importante quello offerto dai vari web store. Resta comunque da considerare la valutazione di un device brand/no brand, il tipo di garanzia (Italia da preferirsi) e le spese di spedizione cui si somma l’affidabilità sul piano assistenza post-vendita fornita dal rivenditore scelto.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S6 al momento abbiamo:

LoSpaccaPrezzi: €399.00, €405.00, €409.00 (seconda colorazione scelta)

PuntoComShop: €425.00 (Garanzia Europa)

TecnoSell: €429.00 (Brand TIM)

Kirivo: €432.78 (Brand TIM)

Amazon: €444.32

Per quanto riguarda Huawei P9 Lite al momento abbiamo:

AcquistaBene: €189.90

Tumatu: €195.00 (Garanzia Europa)

TeknoZone: €199.00 (Garanzia Europa)

GliStockisti: €199.90

Come possiamo vedere a patto di scendere a qualche piccolo compromesso possiamo garantirci un P9 Lite decisamente interessante. Se cercate un device moderno dal punto di vista del design e con uno schermo al top della gamma allora serve affidarsi al Galaxy S6 Edge che in tal caso introduce un listino ben più alto. E voi quale avete scelto?

