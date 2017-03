Huawei P9 Plus: l’aggiornamento ad Android 7.0 Nougat sta per arrivare

Stando alle dichiarazioni dirette di alcuni utenti, l’ex top di gamma in carica di casa Huawei, il P9 Plus, si sarebbe portato all’aggiornamento di sistema per le piattaforme Android Nougat 7.0 in Europa.

Fonti rumene e tedesche hanno riferito dell’arrivo di una nuova build number siglata B360, con integrato il nuovo OS di casa Google e le personalizzazioni apposte all’interfaccia proprietaria Emotion UI, giunta ora alla sua revisione 5.0.

Il fatto che la build sia giunta proprio in Romania ed in Germania è chiaro segno che ci si trova effettivamente di fronte all’ultima distribuzione stabile di sistema, in considerazione del fatto che in detti mercati non è previsto il circuito di beta testing per i nuovi sistemi. Il codice che identifica la ROM è VIE-L09C432B360, mentre non vi sono ancora segnalazioni in merito alla versione VIE-L29 dual-SIM.

Come già visto, l’aggiornamento ai nuovi sistemi Android Nougat per Huawei P9 Plus porta ad una serie di nuove funzioni, tra cui la modalità split-screen, la feature per le risposte dirette ed un rinnovato menu Impostazioni. Ma non è tutto. Per scoprire tutte le novità introdotte dal nuovo OS consulta pure la nostra guida alle nuove funzioni. Se ricevi l’aggiornamento rilascia pure un tuo commento ed un’eventuale valutazione dell’usabilità delle piattaforme. Ti aspettiamo.

