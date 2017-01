Huawei potrebbe presentare i suoi Huawei Watch 2 con connessione cellulare

Secondo le informazioni giunte per mano del noto Evan Blass (aka evLeaks), Huawei sarebbe pronta a sfornare le sue nuove soluzioni intelligenti da polso nel contesto del prossimo Mobile World Congress di Barcellona in programma a partire dal prossimo 26 Febbraio 2017.

Secondo quanto riferito la nuova line-up si chiamerà semplicemente Huawei Watch 2 e punterà forzatamente ad introdurre un esigenza di rinnovamento che rimpiazzi i fortunati device della prima serie che ormai hanno fatto il loro tempo.

Secondo Blass i nuovi modelli arriveranno con un design completamente rinnovato e decisamente sportivo rispetto alla precedente generazione di prodotti. Si proporranno con una cassa ampia 42 millimetri e display con diagonale da 1.4 pollici.

In questo caso i cinturini saranno realizzati sia in pelle che in acciaio e in ultima, ma non certo per ultima, vi sarà la possibilità di utilizzare l’orologio per chiamare ed accedere alla rete grazie al modulo SIM integrato offerto come optional dalla compagnia cinese.

Huawei potrebbe presentare i nuovi prodotti al MWC 2017 in concomitanza con la presentazione delle nuove piattaforme Google Mobile per Android Wear 2.0. Ovviamente le ipotesi restano ancora da verificare sebbene in tanti onorati anni di esperienza la fonte si sia confermata come più che affidabile. Che cosa ve ne pare di queste nuove soluzioni? A voi tutti i commenti al riguardo.

LEGGI ANCHE: Android Wear 2.0 arriva a febbraio